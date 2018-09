Electrodomésticos: con el dólar a $ 40, las ventas se derrumbaron más de un 30%

La suba del dólar y de la tasa de financiación impactó de lleno en las ventas de electrodomésticos, que habían registrado un muy buen primer trimestre e incluso un más que aceptable primer semestre del año.

En lo que va de septiembre, el mercado registra entre 30% y 35% de caída en las ventas, según las mayores cadenas del rubro consultadas, y ya prevén que, pese a la buena primera mitad del año, 2018 cerrará en rojo.

La abrupta suba del dólar a fines de agosto volvió a empujar los precios, que desde la devaluación de mayo y hasta ese momento los fabricantes habían ido ajustando (o eso intentaban) en forma gradual. Pero un 25% de suba del dólar en dos días (del 28 al 30 de agosto) generó múltiples problemas al sector. “El gradualismo perdió la batalla; estaban acomodados a $ 27 el dólar, buscaban ir a $ 30 y algo, pero a fines de agosto hubo un shock y se acomodaron más cerca de $ 40”, explicó una fuente.

Según un informe de DatosClaros, que evalúa folletos de retailers a través de la herramienta QP3, en mayo los ajustes de precio, frente a enero, oscilaban entre el 3% de las tablets y el 30% de las PC; en tanto que TV, cocinas, heladeras y notebooks habían aumentado de 5% a 14%. En junio, con un nuevo salto de la divisa, se volvió a ajustar contra mayo: salvo televisores, con fuertes promociones en pleno Mundial de Rusia, los productos se incrementaron de 5% a 16%, en sólo un mes. Pero la mayor suba se vio en la semana del 27 de agosto al 2 septiembre, con un dólar en $ 40. Contra la semana previa, según DatosClaros, subieron 7%, 10%, 17% y hasta 29%. Algunos incluso más.

Así, al comparar esa primera semana de dólar a $ 40 contra enero, se registró un promedio de 50% de alza en los precios, con picos de 62% en notebooks, 81% en cocinas y 88% en PC, según las promociones publicadas.

Las cadenas aseguran que productos como notebooks y consolas de juego, que son importadas, ajustaron sus precios a la par del dólar. De hecho, una consola muy conocida cotizaba de $ 10.000 a $ 12.000 en diciembre pasado, a $ 18.000 a mediados de agosto y ahora, a $ 23.000. Los resultados están a la vista: este mes cayó 60% interanual la venta de notebooks y consolas, según precisaron desde Garbarino y Ribeiro. La de heladeras, en tanto, se redujo de 35% a 40%.

Pero la fuerte caída en las ventas tuvo una excepción: durante la última devaluación, “el 30 y 31 de agosto hubo un pico de ventas; la gente venía a comprar antes de que los ajustes de precios. Ese jueves (que pasó de $ 34 a $ 41) hubo cuatro veces más ventas que el miércoles; al día siguiente, seis veces más. Se vendieron muchos aires acondicionados y televisores”, precisó Dan Attie, director Comercial de Ribeiro. “Pero fue algo excepcional”, aclaró.

En el sector cuentan que los primeros días de septiembre, en días de alta volatilidad del dólar, los proveedores quitaron precios de referencia para reponer productos. Y avisaron al retail que no iban a abastecer; por eso, los comercios no sabían a qué valor vender. “Todos ajustaron a la suba, sin saber cuánto; algunos vendieron a precio viejo, otros actualizaron un poco y otros por demás. Recién la semana pasada volvieron a abastecer más y hubo más certeza de precios”, explicó una fuente. Como los comercios tienen stock y hay poca demanda, no faltaron productos.

Además del dólar, que empujó los precios, las ventas están casi paralizadas también por las altas tasas, en un sector donde más del 70% de las ventas se financian en cuotas. “Afectan a los créditos: son más caros para el consumidor. Pero también pesan en el stock, porque es más caro mantenerlo. Y eso empuja los precios a la baja”, explicó Nicolás Obejero, director Comercial de Garbarino. “Nadie se financia a 60%, es imposible. La estrategia pasa por buscar eficiencia y estar ligeros. Si la demanda no está ahora, tenemos que estar a tono para cuando vuelva”, dijo Attie, de Ribeiro.