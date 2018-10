El fondo de Mercado Libre inyectó capital en cuatro startups

El Fondo de Inversión corporativo de la firma de e-commerce realizó una inversión en cuatro compañías claves para el desarrollo del comercio electrónico en al región. Dos de ellas, Sirena e Increase, son locales y las otras dos, IDwall y Mandae son brasileñas.

Cada una de estas compañías realizó una ronda de inversión en 2018, de la que participó MELI Fund, para expandir su negocios. Estas firmas recibieron inversión de fondos latinoamericanos y norteamericanos, totalizando rondas de u$s 7,1 millones para la brasileña Mandae, u$s 2,4 millones para IDwall, mientras que las argentinas lograron u$s 3 millones cada una.

Sirena es una empresa que brinda soluciones de comunicación y sales management conectando el mundo online con el offline lo que permite acelerar el proceso de venta. Es una CRM que integra la comunicación de los canales más usados por negocios como los de MercadoLibre: llamadas telefónicas, Facebook y WhatsApp en una app intuitiva que permite capturar, distribuir y realizar seguimiento de clientes. Con la inyección de capital busca acelerar su crecimiento y su presencia en la región.

La otra firma argentina, Increase, desarrolla soluciones tecnológicas enfocadas en finanzas. Su primero producto, IncreaseCard, es una plataforma online que simplifica el control de las ventas con tarjetas que reciben los negocios. Ya es usado en más de 25.000 puntos de venta. Con los mismos objetivos que su par local, recibió también u$s 3 millones. Hoy emplea a 40 personas y, en los próximos 18 meses, espera sumar 35 más para llegar a los 100.000 comercios.

En tanto de las brasileñas, Mandae es una plataforma que resuelve la logística a pequeñas y medianos vendedores (150 a 200 paquetes por día) que no acceden a carriers privados. IDwall, en tanto, brinda soluciones de background check y prevención de fraude para transacciones online. Ofrece un sistema real time que permite a sus clientes verificar la identidad de sus usuarios en compras y signups.

El fondo de la firma creada por Marcos Galperín, que nació en 2013, lleva invertidos u$s 4 millones en 26 compañías de la Argentina, Brasil, Chile y México. Su portafolios actual cuenta con 19 empresas activas.