El efecto Facebook: las acciones de Tinder se desplomaron casi 30%

Si bien los efectos de la visita de Mark Zuckererg al Congreso para dar explicaciones sobre el escándalo de Cambridge Analytica todavía continúa impactando en Facebook, el fundador de la compañía presentó una serie de novedades que pronto verán la luz en la red social de los más de 2000 millones de usuarios. Una de las sorpresas de la conferencia que tuvo lugar en California fue el anuncio del empresario que Facebook lanzará su propia función de citas. Esto no solo generó un impacto dentro de la industria de las dating apps sino también en Wall Street, ya que las acciones de Match Group, dueño de Tinder, cayeron más de un 20 por ciento.

Aunque los ejecutivos del holding le restaron importancia al nuevo feature de la red social, las cotizaciones cayeron en picada. Los US$ 47,12 que valían el lunes pasaron al olvido y los títulos de Match Group llegaron a valer US$ 34,88 en una jornada que marcó descensos en su cotización de casi un 30 por ciento. En tanto, InterActive Group (IAC) también sintió el impacto. Las acciones del conglomerado se derrumbaron un 18 por ciento de US$ 162,14 a US$ 133.

“Estamos sorprendidos con respecto al timing dada la cantidad de información personal sensible que entra en juego en este territorio”, afirmó Mandy Ginsberg, CEO de Match Group, en un comunicado. Y se refirió al ingreso de un nuevo player al sector: “Entendemos esta categoría mejor que nadie. La entrada de Facebook será vigorizante para todos nosotros”. Según las últimas cifras de Tinder publicadas por Reuters, la app alcanzó los 7 millones de suscriptores y su facturación creció un 28,5 por ciento a US$ 379 millones durante el último trimestre del 2017.

Por su parte, el número uno de IAC fue un poco más punzante en sus declaraciones. “Su producto puede ser muy bueno para las relaciones entre Estados Unidos y Rusia”, expresó Joey Levin. De acuerdo a lo anunciado por Zuckerberg, la funcionalidad de Facebook se centrará más en los intereses de las personas y no en las imágenes. Además, el objetivo será lograr “relaciones reales de largo plazo y no solo amores pasajeros”.