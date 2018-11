Dos firmas brasileñas desafían la crisis láctea y se instalan en Córdoba

A contramano de la coyuntura, dos firmas del exterior apostaron por el país. Lo hicieron por Córdoba, y por la localidad de Villa María, donde prevén radicarse en el Parque Industrial, Logístico y Tecnológico para producir implementos para productos lácteos.

Las brasileñas Embalpharma y Milkpharma, oriundas del Estado de Santa Catarina, pondrán en marcha un proyecto por el cual invertirán unos u$s 5,5 millones, en un plazo máximo de 36 meses. El anuncio conjunto responde a que compartirán un mismo espacio emplazado en el Parque Industrial, aunque las magnitudes de las inversiones serán distintas. Tal como se desprende de la carta de intención firmada con las autoridades de la provincia, la empresa Embalpharma proyecta realizar una inversión de u$s 4 millones y contratar aproximadamente 100 empleados, mientras que Milkpharma prevé un desembolso de u$s 1,5 millones e incorporar a 30 personas.

En el primer caso, la compañía se dedica a la producción de frascos plásticos para el traslado y conservación de muestras de leche (para diversas finalidades como tapas, pipetas, bandejas). Milkpharma, especializada en la producción de pastillas conservantes que se insertan dentro de dichos envases, producirá justamente reactivos líquidos para análisis diversos y pastillas sólidas para conservación de muestras de leche. El proyecto prevé la construcción de plantas industriales propias, dotadas del equipamiento específico en cada caso.

Desde la provincia resaltaron la decisión empresaria en un contexto de recesión y caída de la actividad, y sobre todo en un sector como el lácteo que sufrió con la devaluación del peso. Por caso, según el Observatorio de la Cadena Láctea al segundo semestre del año habían cerrado alrededor de 600 tambos, más del doble que en años anteriores. “Es una muy buena noticia en época de crisis”, apuntó Juan Schiaretti, gobernador cordobés: “Hay confianza de un país hermano como Brasil en que Argentina va a superar esta situación y por eso invierte u$s 5,5 millones que van a generar cerca de 130 nuevos puestos de trabajo”, destacó. También refirió que la radicación de empresas que aportan tecnología significa un salto en la eficiencia y en la calidad productiva: “Se radica en uno de los centros productivos de la provincia que ha avanzado muchísimo en los últimos años”, valoró.

El mandatario realizó el anuncio junto a Marcia Denise Horn Reis, presidenta de Embalpharma y socia de Milkpharma y Fausto Silva, responsable del proyecto de ambas firmas en nuestro país. Allí se destacó que se pondrán a disposición los instrumentos vigentes en las Leyes de Promoción Industrial. Los empresarios explicaron que se eligió Villa María ya que la ciudad se encuentra ubicada “estratégicamente” en relación al sector lácteo argentino. “Ofrece un soporte científico-tecnológico e institucional de excelencia y, pensando en el mercado una ubicación inmejorable”, comentaron.