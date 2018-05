Dos empresas productoras de cannabis se fusionan por US$ 2000 millones

La industria de la producción de marihuana marcó un nuevo hito. La compra de MedReleaf por parte de Aurora Cannabis a cambio de 3200 millones de dólares canadienses – US$ 2510 millones – se convirtió en la más importante en la historia del sector. Según Reuters, este deal se enmarca en un contexto en el que las distintas empresas productoras de marihuana buscan fusionarse para reducir costos y ganar escala.

“La combinación de ambas empresas fortalece nuestra capacidad de servir al mercado del cannabis medicinal que se expande rápidamente, también amplifica nuestra ventaja de early-mover”, afirmó Terry Booth, CEO de Aurora en un comunicado. De acuerdo al medio, la regulación canadiense y la madurez de la industria le permiten al país ser uno de los pocos que exporta este producto, además de poder realizar investigaciones sin ningún tipo de riesgo legal ni político.

Actualmente, los entes reguladores en Canadá otorgaron más de 70 licencias para producir y comercializar marihuana medicinal. La capacidad de producción conjunta de Aurora y MedReleaf superará los 570.000 kilogramos por año, con sus sedes distribuidas entre Canadá y Dinamarca. Según la consultora Grand View Research, el mercado global del cannabis legal alcanzará los US$ 146.400 millones de facturación para finales de 2025.

Los accionistas de Aurora pasarán a controlar el 61 por ciento de la nueva compañía, una vez oficializado el deal. La firma ofreció 29,44 dólares canadienses por cada una de las acciones de MedReleaf, un 18,2 por ciento superior a la cotización con la que los títulos de la empresa cerraron la jornada del viernes. Una vez oficializada la compra, las acciones de ambas subieron un 1 por ciento en el parqué de Toronto.

Esta no es la primera gran operación del año de Aurora, ya que hace unos meses también adquirió CanniMed Therapeutics por 1100 millones de dólares canadienses – US$ 862 millones -. Durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en Toronto, Booth aseguró que la empresa podría llegar a realizar otra compra en 2018, a su vez, no descartó que Aurora comience a cotizar en la Bolsa de Nueva York.