Cuáles son los mejores destinos del mundo para ejecutivos expatriados

Quienes dentro de una organización deciden expatriarse logran claros beneficios, especialmente económicos. Tras entrevistar a 22.318 ejecutivos que lo hicieron, un reporte del banco HSBC determinó que irse de un país puede representar un aumento salarial de u$s 21.000. El 58% de los encuestados contestó que su mismo puesto pero en otra ubicación es por mejor y la mitad señaló que además pagaba menos impuestos.

No obstante, no todo país es adecuado en el momento de planear una expatriación. HSBC destacó que, al igual que en 2017, Singapur es el mejor lugar para continuar una carrera laboral, seguido de Nueva Zelanda, Alemania y Canadá. En esta ocasión, Baréin (en el Golfo Pérsico)es una de las novedades: subió cuatro posiciones hasta alcanzar el quinto puesto.

El informe, del que se hizo eco el World Economic Forum, destaca tres principales variables. Los aspectos económicos, entre los que están las finanzas personales del ejecutivo, la economía local y la carrera laboral. También es analizada la experiencia del cambio: el estilo de vida en el nuevo lugar, su gente y el proceso de mudanza. Por último, las cuestiones familiares, entre las que está la crianza de los hijos, su educación y cuidado, y las relaciones con otros pares.

Si el candidato tiene en cuenta solo los criterios económicos, el lugar indicado no está dentro del top 5. Se trata de Suiza, donde los ingresos de los expatriados allí son de una media de u$s 203.000 anuales, monto que significa el doble que la media mundial. Y los encuestados que fueron a ese país vieron que, en promedio, sus salarios aumentaron u$s 61.000, y no por inflación. Pero la otra cara de la moneda son los precios de vivir allí. Según publica el World Economic Forum, el alquiler de un departamento de dos dormitorios en Zurich o Ginebra cuesta más de u$s 2.000 mensuales, mientras que los costos de comida son de u$s 458 por mes. Aun así, a pesar de los altos costos de vida, casi la mitad de los encuestados, el 45%, ha dicho que se ha quedado por la calidad de vida y el 89% ha estado cinco años o más.

Otros países presentan altos sueldos ejecutivos para expatriados. En los Estados Unidos, el promedio es de u$s 185.000; en Hong Kong, de u$s 179.000 y en China de u$s 173.000. En Singapur, que completa la lista de los primeros cinco países, el promedio de ganancias de los expatriados es de u$s 162.000 anuales, u$s 56.000 más que el promedio anual. No obstante, el costo de vida también es alto: la mitad de quienes van allí no puede comprar una casa y alquilar un apartamento de una habitación puede costar hasta u$s 3000 por mes.

Los ejecutivos que buscan el lugar estratégico para crecer dentro de una organización no deberían a ir ninguno de los países antes mencionados. La mejor opción para avanzar escalafones es Hong Kong. Estados Unidos, en el puesto 23 a nivel general, asoma en el segundo lugar dentro de este segmento. Singapur, Reino Unido, Suiza y Alemania son los siguientes territorios que le siguen.

Quien quiera tener un buen balance entre tiempo libre y trabajo deberá viajar a Suecia, mientras que el ejecutivo que priorice el bienestar de su familia puede optar, como primera opción, por ese mismo país. Nueva Zelanda, Francia y España son otras de las alternativas. Si lo que el candidato desea es que su experiencia sea lo más rica posible, Nueva Zelanda, para el HSBC, es lugar ideal.