Corven toma la representación de Kawasaki en la Argentina

La compañía de motocicletas del Grupo Iraola, Corven Motos Argentina, tomará la representación de la marca japonesa de motos Kawasaki.

Hasta el momento, Kawasaki estaba en manos del empresario Arturo Scalise, que con su empresa Alfacar era importador de Mitsubishi, representación que tomó el Grupo Antelo.

El anunció del traspaso será realizado mañana jueves, en el marco del Salón Internacional de la Motocicleta, que se realizará en La Rural. El acuerdo será anunciado por el presidente del Grupo Iraola, Leandro Iraola, y Eigo Konya, director Global de Negocios KHI.

A pesar de la crisis en el sector de motocicletas, que vive una guerra de precios –especialmente en el segmento de 110 CC–, en septiembre Corven logró superar a Motomel en patentamientos, después de que durante todo el año quedara por detrás de esa empresa. En ese mes, con 4633 unidades, se ubicó por detrás de Honda y Zanella, a pesar de que esa cantidad representa casi la mitad de lo patentado por Corven en enero, según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).

El presente de Kawasaki es otro. Cafam informó que fueron comercializadas 25 motos de la marca en septiembre, lo que significó el peor mes del año para la japonesa. Desde enero, cuando patentó 177 unidades, no pudo superar nunca las 100 unidades en los meses siguiente.s

Scalise, en declaraciones periodísticas de mayo, explicó que ya había reducido sus operaciones de Juki y Mondial, por la suba de aranceles para importación y la baja para el ensamblado –de 20% a 10%. “No estoy dispuesto a que me obliguen a fabricar. No fabrico ni la voy a importar. Con el 35% de arancel para importar me sacaron del mercado en la baja gama”.

Corven, por su parte, en abril había anunciado una expansión en su negocio. Informó que comenzaría a importar camiones Foton –una marca china–, autos –de una marca asiática– y buses eléctricos King Long y Zhong tong, también asiáticos.