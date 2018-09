Con el dólar a $ 40, Telecom deberá extender su plan de inversiones

La devaluación obligó a Telecom a cambiar los planes. A principios de año, cuando el dólar estaba en $ 20, la compañía había anunciado un programa de inversiones por más de u$s 5000 millones en un plazo de tres años. Hoy con la moneda estadounidense cerca de $ 40, la cuenta es diferente.

“No vamos a cambiar el monto total de la inversión. Pero vamos a tener que estirar los plazos, que ahora será de tres años y un poco más, tal vez cuatro, aunque no creo que llegue a eso. Sabremos bien cuánto tiempo cuando se estabilice un poco más la situación macroeconómica del país”, dijo Carlos Moltini, CEO de Telecom, durante un encuentro con periodistas, entre los que se encontraba El Cronista, en el marco de las Jornadas Internacionales 2018 de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC).

El ejecutivo de la compañía detalló que las inversiones se financiarán con los propios ingresos de la compañía, por lo que habrá que ver cuánto de la devaluación se puede trasladar a las tarifas. En los últimos años, el pass through llega al 100 %, aun cuando esto no se vea de inmediato. “Yo no sé si hoy hay margen para que nuestros clientes absorban las tarifas con un dólar a $ 40”, agregó.

Moltini destacó que, en el primer semestre del año, Telecom se abasteció de “fierros” para no tener que frenar el plan de infraestructura a la espera de materiales. El ejecutivo aclaró que no lo hicieron con el objetivo de cubrirse de una devaluación, pero, en la práctica, permitió que la compañía tenga todavía un importante stock con precio viejo del dólar.

“Por ahora seguimos en el mundo de $ 20, pero ya estamos haciendo las órdenes de compra para el primer semestre de 2019. Más allá del valor del peso, no hay un wait and see, seguimos desplegando infraestructura. Y hoy, creo que para ello son más perjudiciales algunas ordenanzas e intendentes que el precio del dólar”, dijo.

Más allá de su plan de inversiones, Telecom tenía previsto emitir deuda por u$s 1000 millones, con el objetivo de cambiar el perfil financiero de la compañía. Sin embargo, la crisis que atraviesa el país obligó a repensar la estrategia. “La Argentina tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional porque nadie más le prestaba. Mientras esperamos que se vuelva abrir la ventana para el financiamiento del país, estamos en la gatera para ser de los primeros en recurrir al mercado de capitales”, explicó.

La judicialización de la oferta pública de acciones (OPA) es otro de los frentes que la compañía tiene abiertos. Moltini dijo que para Telecom está muy claro cuál es el precio por acción que deben ofrecerles a los socios minoritarios que deseen salir de la compañía tras la megafusión entre la telefónica y Cablevisión, que se terminó de efectivizar a fines de junio, tras el visto bueno de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

“La Comisión Nacional de Valores tiene una visión que no es exactamente la misma que la nuestra. Ahora la Justicia nos concedió la medida cautelar que pedimos, con lo que se van a estirar los plazos a la espera de la resolución del tema de fondo. Está claro que no es lo mismo pensar la OPA en pesos que en dólares”, agregó.

Asimismo, Moltini indicó que se cerró un acuerdo de cooperación estratégica con la compañía británica de telecomunicaciones Vodafone. “Es una compañía muy similar Telecom, así que aprovecharemos su know how para apalancar lo que hay que debemos hacer”, concluyó.