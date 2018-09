Compañía de emergencias médicas pide préstamo y prepara expansión

La compañía de servicios de urgencias médicas Emergencias se encuentra en avanzadas charlas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un préstamo cercano a los u$s 12 millones y avanzar así con su estrategia de internacionalización.

De acuerdo al director general de la compañía, José Eduardo Sánchez, el propósito es expandir sus desarrollos tecnológicos, como el que actualmente brinda a la Provincia de Buenos Aires, que permite que 300.000 agentes de educación puedan subir a la nube sus certificados de ausencia por enfermedad. Según el ejecutivo, la empresa buscará llegar a países como España, Colombia, Perú, Paraguay y Chile.

Dentro de dos semanas, el management de Emergencias se reunirá con representantes del banco para confirmar el préstamo. Parte del monto será utilizado para contribuir con la compra que la empresa ya realizó de un avión Learjet, por el cual pagó cerca de u$s 3,5 millones y que servirá para realizar coberturas médicas más extensas en menor tiempo, y que permitirá volar hasta Brasil.

Además, Sánchez reveló que la compañía se encuentra en busca de compañías dentro de su industria en Perú, Colombia y Paraguay. Las adquisiciones, dijo, no las realizará con el dinero del BID. De todas maneras, el ejecutivo no descarta salir al mercado argentino con una obligación negociable, de monto aun no especificado. "Estamos esperando cómo reacciona el mercado de capitales", dijo, consultado por el contexto financiero actual para salir a tomar deuda. "La expansión internacional genera pros y contras. Pero ya en el mercado doméstico, es difícil seguir creciendo", explicó, en relación al tamaño que el negocio de la compañía tomó en el país, donde ofrece servicios a 7 millones de personas.

Emergencias, compañía fundada en 1979, este año ejecuta un monto de inversión de $ 300 millones y aguarda facturar $ 4000 millones en 2019. Posee 4000 empleados, entre directos e indirectos.