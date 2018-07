Cómo un títere violeta convenció a los fundadores de Google de gastar US$ 1650 millones

En octubre de 2006, Google anunció el desembolso de US$ 1650 millones para adquirir la plataforma de videos YouTube, que en ese entonces tenía aproximadamente 50 millones de usuarios. Si bien la decisión hoy se considera una de las mejores en la historia del buscador, en aquel momento la negociación para convencer a Sergey Brin y Larry Page, fundadores de Google, fue dura. Así lo relata Susan Wojcicki, actual número uno de YouTube, en el libro Measure what matters del inversor John Doerr, según Business Insider.

Un año antes de la operación, la compañía con sede en Mountain View había lanzado su propia unidad de videos, aunque no con la misma repercusión. Wojcicki recuerda que lo primero que subieron a la plataforma fue “un títere violeta cantando una canción sin sentido” y, aunque tanto ella como Brin no sabían qué repercusión podía tener en el público, la CEO asegura que su familia le dio el primer pantallazo. “Mis hijos me gritaron: ‘¡Otra vez!’ En ese momento se me encendió la lamparita”, señala.

Mientras YouTube acumulaba market share, a Google Videos le costaba ofrecer la opción a los usuarios para que pudieran subir sus propios contenidos, un aspecto que Wojcicki consideraba fundamental para lograr “distribución global”. Sin embargo, la plataforma creada por Chard Hurley, Steve Chen y Jawed Harim comenzó a experimentar problemas para poder contener la gran demanda. “Entonces vi la oportunidad para combinar ambos servicios”, expresa la ex Google.

Pero faltaba el paso más difícil: convencer al board de la compañía. Para eso, Wojcicki recuerda que no solo tuvo que preparar varios spreadsheets justificando la millonaria inversión sino que también tuvo que asistir a una reunión con todos los miembros del directorio para responder sus dudas con respecto al deal. La ejecutiva estaba convencida de que el user-generated content se convertiría en una gran unidad de negocio en el futuro de la compañía. Y no se equivocaba, ya que este año Morgan Stanley valuó a YouTube en US$ 160.000 millones, casi diez veces más que la inversión que Google realizó hace una década.