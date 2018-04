Cómo hizo Volkswagen para ganarles la pelea por inversiones a otras plantas del mundo

Volkswagen Argentina no deja de hacer anuncios de inversión. En noviembre pasado fueron US$ 650 millones para la modernización de la planta de Pacheco y la producción de la camioneta Tarek, el SUV que fabricará en la Argentina. Ayer fue el turno de otros US$ 150 millones para que en Córdoba se elabore la nueva caja de cambios MQ281, que se utilizará en los Audi A1 y Q2, y en los modelos Polo, T-Roc y Golf, y en los Seat Ibiza, Ateca, León y Octavia.

En ambos casos, la competencia por conseguir el desembolso fue feroz, reconocen los directivos de la compañía. “Fue una pelea abierta y ganarla no fue fácil”, admite Pablo Di Si, CEO de VW Región SAM y Brasil.

Según destaca Di Si, una de las claves para vencer el costo argentino fue mejorar la eficiencia. Para ello, explican, se trabajó con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) en reducir el ausentismo. Los números son elocuentes: antes del acuerdo, en Pacheco, el ausentismo rondaba el 13 por ciento. Ese número se redujo a apenas 3 por ciento.

El ejecutivo, agrega que hace unos dos o tres años la filial local logró superar las dificultades que tenía gracias al trabajo conjunto con Smata. Y destaca que mientras en 2014 en Pachecho se fabricaron 84.000 vehículos en tres turnos, el año pasado se elaboraron 87.000 en dos.

“Eso es mejorar la eficiencia. Además, se logró un nivel de compromiso y de sentido de pertenencia que son increíbles. Cuando yo estaba acá, me gustaba mucho visitar la planta. En Córdoba me encontraba con gente que me explicaba que habían cambiado un proceso x. ‘Los alemanes lo hacen así, pero nosotros descubrimos que si lo hacemos de esta otra manera, logramos ganar tres centavos por pieza’, me decía. Eso es impresionante”, relata Di Si, que antes de estar a cargo de la región era el presidente de la filial local de la automotriz.

Hernán Vázquez, CEO de VW Argentina, dice que la mejora de los procesos no se logra de la noche a la mañana, sino que implicó un trabajo de más de una década.

“En Córdoba hay orden, hay puntualidad. Y ese es un trabajo que data de mucho tiempo, que nos permitió construir credibilidad para el resto de las plantas en el mundo. Hace poco mandaron una carta de felicitación de VW China por la calidad del trabajo local”, explica Vázquez.

Di Si dice que aún falta mucho para mejorar los costos logísticos locales e indica que mientras en México la mercadería para exportar tarda apenas dos días entre que sale de la planta y es embarcada, en la Argentina ese mismo proceso demora 25 días. “Esos 25 días son costos inmensos para cualquier compañía”, dice.

Aunque reconoce que en los últimos dos años se mejoró y se eliminaron algunos costos logísticos, cree que aún falta mucho para optimizar el proceso.

“Ojalá se llegue a los niveles de México. De ser así, seguirán los anuncios de inversión”, concluye.