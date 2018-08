Cómo afrontar el impacto del costo argentino, el lastre de la economía local

La Argentina atraviesa una nueva tormenta. En ese camino, la principal incógnita que domina la mirada de los negocios se centra en cómo la economía atravesará durante los últimos trimestres un año que, hace apenas meses, apuntaba al crecimiento. Con ese foco, Apertura presenta, en su edición de agosto, una investigación exclusiva sobre el mayor lastre que tocará soportar en los meses que restan para cerrar 2018: el costo argentino.

Más allá de la vulnerabilidad cambiaria y de las revelaciones que genere la causa de los cuadernos, la nota presenta un mapa imperdible de los factores que se transformaron en los últimos años en el obstáculo estructural más pesado para el mundo de los negocios. Entre los más reveladores, están, claro, los costos logísticos. Apertura explica así, por primera vez, por qué los gastos de un contenedor en el Puerto de Buenos Aires pueden llegar a sumar u$s 1100, mientras que, en el de Barcelona, uno de los más modernos del mundo, no llegan a la marca de los u$s 500.

Otro componente que asombra es el costo laboral por unidad. No tanto por su nivel, sino por su falta de movilidad. En la región, en los últimos años, cayó, por ejemplo, en mercados como Brasil, Chile o Perú a u$s600. En la Argentina, se mantiene firme por encima de los u$s1000.

Sin embargo, más allá del dato duro, la investigación cuenta con la visión y las recomendaciones de quienes afrontan el desafío día a día. Ordenados por los principales sectores que hacen al PBI argentino, empresarios de la industria automotriz, de alimentos, agro, energía, tecnológica y creativa cuentan, en primera persona, cómo hacen frente a una situación que, en otros mercados, sería considerada terminal.

El horizonte se completa con la mirada a futuro para empezar a enfocar la cadena productiva más allá de los retos de un tipo de cambio y un mix de retos externos que no dejan respiro. Dante Sica, el Ministro de Producción, que, por estos días, se convirtió en la cara de un recambio productivo con foco en el frente externo, cuenta en exclusiva cómo espera el Gobierno atravesar el desierto recesivo que estira -y, en muchos casos, ya cortó- la cadena de pagos.

Abogados, más respetados

Otro plato fuerte de la edición de agosto de Apertura es el exclusivo informe de Abogados de la City. En su 15° año, el análisis que destaca a la revista líder de negocios en la Argentina vuelve a desafiarse y estrena un nuevo ranking. Para evitar cualquier sesgo interesado, la encuesta independiente que la consultora CIO Creative Investigation realiza, en exclusiva, para Apertura se centró este año, únicamente, en quienes contratan a los propios estudios: directores y gerentes de Legales.

Entre los más de 300 ejecutivos, no se consultó a ningún socio para que opine sobre sus competidores, sino a sus colegas que ejercen la profesión del otro lado del mostrador.

El relevamiento, realizado entre el 11 de junio y el 20 de julio, indagó sobre 17 prácticas del derecho ligadas a negocios, en las que los encuestados debieron mencionar a los tres principales estudios del país. Además, fueron consultados por los motivos que determinan la contratación de una firma.

Para complementar la visión local, se presenta también el listing de los estudios argentinos elegidos por la guía británica Chambers & Partners en 2018, según nivel de recomendación. El broche de oro es una nota en profundidad sobre las escisiones y la renovación generacional que marcan la agenda de los bufetes.

La oferta de esta edición, con la cual Apertura completa su renovación tanto en diseño como estructura de contenidos, se cierra con una nueva guía de sustentabilidad, que incluye una entrevista exclusiva a Miguel Gutiérrez, en la cual el presidente de YPF revela cómo la mayor petrolera del país responde en temas de diversidad. Sin olvidar la visión de Leandro Berrone, CEO Ogilvy&Mather Latina Sur, quien analiza las últimas tendencias en materia de publicidad en la sección Target. Y, como todos los meses, lo mejor de Bloomberg BusinessWeek. En esta edición, “La leyenda de Nintendo: cómo el gigante japonés transformó las noticias de su muerte en una manía”. Todo, en revista Apertura de agosto.