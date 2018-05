Comcast se mete en la pelea por 21st Century Fox

Comcast Corp confirmó este miércoles que está preparando una oferta por los negocios de 21st Century Fox que superaría la acordada con Walt Disney Co. De acuerdo a la agencia Reuters, uno de los mayores conglomerados de medios de los Estados Unidos elevaría una oferta “superior” y “con una prima” en relación a la presentada por Disney, que está íntegramente compuesta por acciones.

“Aunque no se ha tomado una decisión final, en este punto el trabajo para financiar la oferta totalmente en dinero y formular las presentaciones claves al regulador está bien avanzado”, declaró Comcast este miércoles a través de un comunicado. Si bien fuentes cercanas al acuerdo habían adelantado a Reuters a inicios de mayo que Comcast estaba preparando un financiamiento puente para presentar una oferta en dinero por los activos de Fox, el comunicado es la primera confirmación formal por parte de la compañía.

De acuerdo a la agencia de noticias, las mismas fuentes dijeron que el presidente ejecutivo de Comcast, Brian Roberts, sólo realizará una oferta si un juez federal permite el próximo mes que continúe la adquisición planeada de Time Warner Inc. por parte de AT&T Inc. por US$ 85.000 millones.

Disney ofreció en diciembre acciones que en ese entonces valían US$ 52.400 millones para comprar los negocios de cine, televisión e internacionales. Sin embargo, las acciones de Disney han caído desde entonces casi un 3,3 por ciento, lo que ha reducido el valor de la oferta a poco más de US$ 50.000 millones.