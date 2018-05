China, el "Darth Vader" del millonario negocio de Star Wars

Al parecer, Star Wars perdió su encanto en el mercado chino. El gigante asiático suele ser un mercado al que varios blockbusters apuestan para inflar sus números de taquilla, sin embargo, los nuevos largometrajes del universo intergaláctico creado por George Lucas no han logrado conquistar ese territorio. Los números del estreno de Solo: A Star Wars Story, que tampoco tuvo un gran comienzo en el mercado estadounidense, lo demuestran.

El filme que narra los comienzos del personaje que llevó a la fama a Harrison Ford en la trilogía original, esta vez encarnado por Alden Ehrenreich, embolsó solo US$ 10,1 millones durante su primer fin de semana en los cines chinos. Pero el desencanto asiático por la franquicia ya había comenzado a percibirse a fines de 2017 con el estreno de Star Wars: Los últimos jedi. Si bien en la taquilla doméstica cosechó más de US$ 620 millones, sus números en China apenas superaron los US$ 42 millones.

El mercado asiático siempre le sirvió como acelerador a los productos de Hollywood, tanto los que conquistaban Estados Unidos como los que no tenían la misma suerte jugando de local. Dos franquicias que supieron aprovechar este empujón fueron Rápido y Furioso y Transformers. La última producción de los robots alienígenas dirigida por Michael Bay fue un fracaso en la taquilla estadounidense con poco más de US$ 130 millones, mientras que en China casi duplicó esos números con US$ 228 millones. En tanto, la octava entrega de la serie protagonizada por Vin Diesel embolsó US$ 392 millones en el mercado chino versus los US$ 226 millones que logró en Estados Unidos, según Box Office Mojo.

De acuerdo a lo consignado por Bloomberg, se espera que China supere a Estados Unidos en tickets vendidos para 2020; por eso, los estudios de Hollywood comienzan a prestarle cada vez más atención a lo que sucede en la taquilla asiática. No obstante, Disney pareciera no estar teniendo suerte con sus últimas producciones, ya que ninguna logró “romper” el mercado. Si bien Avengers: Infinity War consiguió US$ 334 millones – en Estados Unidos la taquilla supera los US$ 621 millones -, Coco no superó los US$ 200 millones – US$ 189,2 millones -.

Desde que la empresa del ratón adquirió Lucas Films y lanzó una nueva serie de películas de Star Wars, la franquicia alcanzó un éxito rotundo en Estados Unidos, pero no así en China. El primer largometraje de la nueva trilogía, Star Wars: El Despertar de la Fuerza embolsó US$ 124 millones, que parecen poco comparados con los US$ 936 millones cosechados en el mercado doméstico. Luego llegó el turno del spin-off Rogue One, que tampoco conquistó a los espectadores chinos. El filme que marcó el regreso de Darth Vader a la pantalla grande reportó una taquilla de US$ 69,5 millones en China, según Box Office Mojo. Aunque Solo solo lleva unos pocos días en cartelera, los pronósticos indican que sus números no crecerán mucho más.