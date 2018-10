Casati: "Argentina parece estar mejor que en otras décadas para lidiar con esta crisis"

Gianfranco Casati recorre el mundo trabajando. A cargo de las operaciones emergentes de Accenture, es uno de los hombres fuertes de la compañía, que ofrece servicios profesionales de estrategia, consultoría y tecnología. Llegó a Buenos Aires para participar del Business 20 y allí dialogó con acerca de la operación local de la empresa que funciona como hub para la parte hispana de América latina, de la que también forman parte Chile, Colombia y Perú.

¿Cómo ve a la Argentina?

-Para Accenture es una localización estratégica. Tenemos 9000 empleados. El talento aquí nos permite proveer servicios en una internacional escala. Si consideramos eso, la presencia en la Argentina es crítica, debido a la calidad de talento que podemos encontrar.

¿Y cuál es su visión, más allá de Accenture?

-Es un hecho que la crisis financiera es un factor en la cantidad de inversiones directas extranjera que vienen al país. Lo que esperamos es que el crecimiento que puede ser estimulado por la inversión extranjera pueda impactar en el corto plazo. No tengo en claro si esto tendrá efecto en el largo plazo. Basado en mis interacciones en los últimos días, es que creo que la Argentina parece estar en una mejor posición ahora para lidiar con esta crisis que diez o veinte años atrás.

¿Cambió algo después de la crisis?

-No cambia nuestra perspectiva estratégica en la Argentina. Vamos a continuar reclutando y tener gente aquí, porque estamos muy contentos con ellos. Desde Accenture, la crisis tiene un impacto limitado en el rol estratégico del país, si lo tiene. No hemos cambiado nuestro plan sustancialmente para este año. Lo que vemos es que probablemente el final del 2018 y el 2019 serán años de crecimiento. Accenture está siempre del lado optimista de la ecuación.

¿No cambiará nada, entonces?

-No van a cambiar los planes. Y hay dos cosas positivas. Estamos en una estrategia de largo plazo para invertir y desarrollar talento. Y, cuando se refiere al negocio en el país, vemos crecimiento sólido. Nuestros clientes –los emprendedores, las multinacionales– están deseando invertir y ser más competitivos en el mercado doméstico y, más aún, afuera de la Argentina. El panorama para nosotros es positivo y lo será aún más si podemos ver estabilidad financiera en el horizonte. Ojalá alcancemos algún nivel de estabilidad. Es importante.

La competitividad mejora las exportaciones de servicios...

-Claro. Pero además está la inflación. Por un lado, se gana competitividad de 20% pero se va otro 20% por la inflación.

Accenture participó con el Gobierno de Cambiemos en proyectos como los de economía del conocimiento, ¿cuál es el estado de ese segmento de negocios?

-Nuestra colaboración con instituciones de la Argentina y con el Gobierno se ha acelerado en estos últimos años. Fue una colaboración constructiva y estamos haciendo inversiones.

¿Nota que se ha endurecido la competencia entre las firmas de consultoría para trabajar en estos proyectos?

-Hay competencia en la Argentina. Y es bienvenida. Nos mantiene despiertos, enfocados en construir nuestra relevancia y estar adelante en el partido. Estaría más preocupado si otros estuvieran dejando el país; me preguntaría a mí mismo si hay algo que yo no estaría viendo. Pero nuestros competidores están creciendo y nosotros estamos creciendo más rápido. Es una buena señal para el mercado que todos estemos activos.

¿Cómo ve al país frente al futuro de la educación?

-Todo país del mundo tiene el desafío de cómo repensar la educación en el contexto de la disrupción de nuevas tecnologías y el modo en cómo eso está impactando en el futuro de los trabajadores y el de la educación. No creo que la Argentina esté más avanzada, pero no es la menos avanzada, tampoco. Está en la agenda del Presidente. Y creo que es habilidad del Gobierno crear una cohesión entre instituciones y corporaciones. El gobierno puede crear un ambiente en el que corporaciones, el sistema educativo y el financiero creen un círculo virtuoso de inversiones en el país. ¿Por qué en la Argentina y no en otro lugar? Por la calidad de la gente que podés encontrar aquí, la adaptabilidad y el hecho de que el país puede ser un hub para el resto de América latina y probablemente para el resto de América.

¿Cuáles son sus preocupaciones sobre la región?

-Cuando miramos América latina desde afuera, al momento hay tres grandes signos de interrogación. Uno es cuán larga será la crisis financiera de la Argentina. El otro es el resultado las elecciones en Brasil. Es la economía más grande de la región y representa la presencia más grande de Accenture. Cualquier cosa que pase allí va a tener un impacto en nuestro negocio. Lo último que necesita Brasil es otro periodo de inestabilidad. Y el tercer interrogante es la situación social y política en Venezuela, aunque no tengamos presencia allí. Si consideramos nuestra posición, el único país que menos nos preocupa de los treses la Argentina. Y por último, hemos identificado a Colombia uno de los países estratégicos para nuestro crecimiento.