Bruno Demaría es el CFO del año

Con más de 300 asistentes que colmaron la Sala Ceibo de La Rural, se llevó a cabo la undécima edición del CFO Summit que organizan El Cronista Comercial, la revista APERTURA y la consultora BDO Argentina. En el mercado del evento se entregó el Premio al CFO, con el que se reconoció la labor de Bruno Demaría, director de Finanzas de Cargill. El segundo puesto correspondió a Pablo Miedziak, de San Antonio International, mientras que el tercero fue para Gabriel Cohen, de Pampa Energía.

Los directores financieros viven horas intensas. Si bien nunca relegaron su espacio dentro de las compañías ni dejaron de tallar a la hora de las decisiones, la corrida cambiaria que modificó por completo la agenda de este año los acercó aún más a los CEOs. Nuevamente, su rol ocupa el centro de la escena en el día a día. El desafío exige liderazgo y una virtud muy apreciada: capacidad de anticipación. La encuesta realizada para esta premiación no solo arrojó el podio de los tres directores de Finanzas más destacados: también identificó a los atributos antes citados como los más importantes que debe tener un financiero hoy, junto con la visión de mediano y largo plazo. La capacidad de anticipación, de hecho, fue la habilidad que más creció en las menciones de este año.

Demaría hizo su carrera en el Citibank, en el área de Mercado de Capitales, hasta que en 2007 fue reclutado por la cerealera. El director de Finanzas de Cargill dice que en los momentos de crisis financiera es fundamental transmitir serenidad. Y agrega: "Hay que tener un back up y pensar qué puede salir mal. Un plan b baja el estrés, aunque no sea bueno".

Fue su habilidad en los momentos agitados la que le valió este año el premio al CFO del año. "Para un financiero, la Argentina es un buen lugar para aprender: siempre pasan cosas inesperadas", dice.

El otro punto que destaca es la importancia de formar equipos. "Estoy enfocado en eso ahora. Pienso que uno se puede retirar tranquilo cuando hay un equipo armado y que puede funcionar bien, sin que esté uno. Le doy bastante importancia a que el equipo funcione. Nadie es indispensable".

Por su parte, Miedziak, que está en la compañía de servicios petroleros desde 2017, también fue CFO de Aerolíneas Argentinas.

"Una tasa del 60 por ciento hace muy difícil lograr financiamiento de acá hacia adelante", admite el ejecutivo, quien en un año dio vuelta el balance San Antonio: de $ 234 millones de pérdida (primer semestre de 2017) a $ 244 millones de ganancia este año.

"Me doy cuenta que evidentemente me gustan las sillas calientes. Me gustan mucho los desafíos", admite. De su paso por la aerolínea de bandera, admite: "Sentí que allá un peso ahorrado o bien administrado no solo le servía a la compañía, sino que nos servía a todos. El peso que había ahorrado bien, el Gobierno lo podía usar en algún otro lugar, una escuela, hospital y no en un subsidio. Fue una satisfacción muy especial".

En tanto, Cohen también desarrolló su carrera en el Citibank (en Francia y en la Argentina), y desde 2003 trabaja junto a Marcelo Mindlin en el holding energético. "En tiempos de alta volatilidad hay que ver la película entera, no el momento puntual", dice el ejecutivo, que asegura que mantienen las inversiones.

"Desafortunadamente, no logramos salir de la variable cíclica que tenemos de crisis recurrente. Pero uno mira para adelante y entendemos que siguen dadas las condiciones como para que el país siga para adelante".