Bioceres llegó a Wall Street con el objetivo de triplicar sus ventas

No tenía intención de esperar. Bioceres, la biotecnológica argentina que atraviesa un meteórico ascenso desde su nacimiento en 2001, en medio de la crisis, eludió la coyuntura. Sabiendo que un IPO clásico, en este contexto, le representaría un “alto riesgo”, y después de postergar esa jugada a principios de año por la volatilidad del mercado, Federico Trucco, su CEO, innovó, como lo hace con sus productos.

Se asoció con Union Acquisition Corp (UAC), una firma con propósito especial de adquisición, y anunció su llegada a Wall Street. Según explicó, se trata de un acuerdo de intercambio de acciones mediante el cual Bioceres contribuirá con su negocio de soluciones para la producción agrícola a cambio de acciones de UAC. “Aportamos activos para la adquisición de las acciones de esta firma, por un valor de u$s 310 millones”, destacó Trucco a El Cronista. Se trata de una empresa ya listada que, tras el anuncio del acuerdo, pasa a reflejar el nuevo valor de la acción. A partir de enero, cuando la transacción sea completada, las acciones reflejarán el nombre de Bioceres (Bioceres Crop Solutions).

La valuación de la nueva compañía, producto de la asociación de ambas, se calcula en u$s 456 millones. Esto, producto de una reserva (fideicomiso) que aquella firma posee por un valor de u$s 117 millones. Ese monto es el que podrá disponer Bioceres para impulsar sus negocios. “Actualmente, tenemos un nivel de negocio de agroinsumos por u$s 135 millones, que esperamos triplicar en el corto plazo. Básicamente, vendiendo productos biológicos para el tratamiento de semillas, junto al negocio de adyuvantes y de nutrición vegetal (fertilizantes microgranulados), que es fruto de la adquisición de Rizobacter”, comentó Trucco.

Además de ese impulso, la estrategia será a tres bandas: el lanzamiento de productos de tolerancia a sequía, para trigo y soja, ya aprobados por Senasa; crecer internacionalmente, siendo que, en la actualidad, esas ventas representan el 25% de su torta; y lograr una mayor participación en Rizobacter, firma de la que ya posee el 50,1% y espera llegar al 80.