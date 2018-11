Bigbox saldrá a buscar inversores para afianzar su negocio en la región

La compañía de regalos Bigbox saldrá a buscar inversores, con el objetivo de afianzar sus operaciones en la región. Aunque aún no hay plazos, el CEO y fundador de la empresa, Gastón Parisier, confirmó que el plan existe y que buscarán comprar a sus competidores.

“Este es un modelo de winner takes over. Vemos que hay una oportunidad de crear una compañía en América latina con ventas cercanas a u$s 150 millones. Para que eso suceda, se requiere capital de terceros”, indicó Parisier, y agregó que llegado el momento buscarán levantar u$s 6 millones. La compañía, que fue fundada con el aporte de u$s 30.000 de los socios, solo había tenido una ronda de capital semilla en 2014, cuando inició las operaciones en Uruguay.

Según explicó Parisier, el contexto argentino no es el adecuado para incorporar capital, porque la valuación de las empresas locales cayó a raíz de la devaluación. La Argentina representa el 75% de las operaciones de Bigbox.

“Es algo que vamos a tener que hacer en algún momento. Eso lo sabemos. Pero también somos conscientes de que levantar capital en momentos de turbulencia no es razonable. Conseguir capital depende más del contexto macro del mercado, que de lo que la realidad de la empresa”, agregó y destacó que su compañía se encuentra muy sólida, con Ebitda positivo desde hace cinco años y márgenes “razonables” de ganancia.

Actualmente con un equipo de 100 trabajadores, espera que Big Box cierre este año con ventas por u$s 20 millones. En la Argentina, proyectan vender 300.000 vouchers de experiencias, entre las que se cuentan comidas en restaurantes, saltos en paracaídas o escapadas de fin de semana.

Según indicó Parisier, la crisis redujo las expectativas de crecimiento que tenía la compañía. Según lo proyectado inicialmente, Bigbox preveía incrementar sus ventas más allá del 100%. Aunque el número se redujo, la estimación que hace el empresario es que el año cierre con un aumento del 90%.

Asimismo, la empresa decidió seguir adelante con todas las inversiones que tenía presupuestadas: “Abrimos más locales en la Argentina e inauguramos nuestra primera góndola en un shopping center en Chile. Ampliamos el equipo de tecnología más de lo que teníamos pensado. Este va a ser un muy buen año para Bigbox. Igual, las turbulencias en la economía, se notan porque no vamos a crecer lo que habíamos pronosticado”.

En la Argentina, las experiencias más regaladas, según indicó la compañía, son las que están incluidas en el vertical de gastronomía. Del menú de opciones que tienen para elegir quienes reciben el presente, lo más elegido es salir a comer a una parrilla.

Además de en la Argentina, Bigbox tiene presencia en Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Cada uno de esos mercados, explicó Parisier, representa aproximadamente el 10% de la Argentina en volumen.

“Si queremos que el negocio despegue igual que en la Argentina necesitamos mantener esa mezcla de hacer buenas inversiones digitales y la omnicanalidad de abrir puntos de venta en lugares estratégicos”, concluyó.