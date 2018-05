Avengers 3 rompe un record millonario y revive a la taquilla argentina

El palmarés de Marvel Studios acaba de sumar una nueva estrella. Avengers: Infinity War, la mega producción que nuclea a los superhéroes más famosos del estudio, rompió un récord al convertirse en la película más taquillera durante su fin de semana debut tanto a nivel mundial como en Estados Unidos. En el año del décimo aniversario de la creación del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), la franquicia ya acumula más de US$ 15.000 millones y todavía tiene cinco películas confirmadas hasta 2020.

La tercera entrega de los héroes más poderosos del planeta embolsó aproximadamente US$ 640,9 millones worldwide superando así los US$ 541 millones que había logrado Rápidos y Furiosos 8 en 2017. A su vez, logró desplazar a Star Wars: El Despertar de la Fuerza en el mercado doméstico con más de US$ 258 millones en tickets vendidos. Según cifras de Box Office Mojo, Avengers 3 dominó la taquilla del Corea del Sur, México, Brasil, Filipinas, Indonesia y Malasia, obteniendo el mismo récord histórico en todos estos mercados.

El estreno de Iron Man en 2008 con Robert Downey Jr. en el papel principal marcó no solo el inicio de una de las franquicias más exitosas de la historia del cine sino también una nueva manera de planear las producciones dentro de la industria. Historias entrelazadas, escenas post-créditos que se conectaban con otros largometrajes y contratos a actores de primera categoría por hasta nueve películas fueron parte clave del proyecto. Hoy, las tres fases en las que se dividió el MCU ya cuentan con 19 estrenos y a la compañía todavía le quedan anuncios por hacer.

De acuerdo a lo publicado por Box Office Mojo, la película de peor performance de Marvel Studios fue El increíble Hulk con US$ 263 millones recaudados en la taquilla mundial, mientras que Avengers 1 y 2 son las más exitosas con US$ 1518 millones y US$ 1405 millones, respectivamente. El último estreno del universo superheroico Pantera Negra también logró pisar fuerte dentro del ranking con US$ 1334 millones, la historia de T’Challa protagonizada por Chadwick Boseman sintió el efecto Avengers y consiguió un leve impulso en sus números durante el fin de semana.

En Argentina, la gran apuesta de Marvel no pasó desapercibida y su estreno marcó el mejor fin de semana en las boleterías nacionales en lo que va del 2018. Según datos del sitio especializado Ultracine, los Vengadores cortaron 1.214.931 de tickets de jueves a domingo y ya se convirtió en la tercera película más vista del año. Así, logró el tercer mejor debut en la historia de la taquilla argentina detrás de Rápidos y Furiosos 7 y 8. Además, las 621 pantallas en las cuales se exhibió el largometraje representaron el mayor copiado de la historia. La primera entrega de Avengers logró 2.675.591 de espectadores en el país, mientras que La era de Ultrón consiguió 1.870.123.

Los números de Infinity War son robustos, sin embargo, La Casa de las Ideas confía en que estos pueden ser aún mejores cuando vea la luz en China el 11 de mayo. Aunque esta película es el buque insignia de Marvel Studios para el 2018 – su producción habría demandado más de US$ 300 millones -, este año todavía le queda una bala más al MCU con el estreno de Ant-Man and the Wasp. Para el próximo gran objetivo del estudio todavía faltan 365 días, cuando debute la cuarta película de Avengers, cuyo título está guardado bajo siete llaves.