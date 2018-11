Aún puede haber muchos cambios a un año de las elecciones presidenciales

El 24 de noviembre de 2019, en caso de ser necesario, los argentinos acudirán a la segunda vuelta electoral para elegir presidente. A poco más de un año de esa fecha los analistas políticos creen que aún puede haber muchos cambios en la arena política argentina.

Esto es desprende de las opiniones que brindaron Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Nueva Mayoría, Mariel Fornoni, socia directora de Management & Fit, y Alejandro Rozitchner, filósofo y escritor, en el 11° Encuentro de los Líderes organizado este miércoles por El Cronista en el salón principal de La Rural.

Para Fraga, esta imprevisibilidad no es un fenómeno único de Argentina. Por eso argumentó que “un año antes se creía que Trump no iba a ganar la primaria. Y Bolsonaro era un candidato imposible”. Sin embargo, también aportó ejemplos vernáculos, como las irrupciones sorpresivas de Carlos Menem en 1989 o Néstor Kirchner en 2003.

Para el analista, “la foto de hoy es una polarización entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner”, aunque planteó la inquietud acerca de cuál será la película, ya que “no hay ningún dato empírico para sostener que seguirá así. Puede surgir un tercer espacio, por ejemplo, o surgir opciones marginales que reúnan el 5% de los votos”. Además, agregó tres fenómenos políticos que tomaron más relevancia en el mundo, como la revitalización del nacionalismo, el factor religioso y la antipolítica. Sin embargo, aclaró que en Argentina “eso está en la sociedad, pero no veo que la política lo esté representando”.

Fornoni, por su parte, se encargó en primer lugar de diferenciar esta previa de la anterior. “En mayo de 2014 ya sabíamos quiénes serían los candidatos. Hoy no tenemos en claro ni los espacios”, explicó. A partir de ahí, consideró que seguramente se vote en contra de un candidato y no a favor. También abrió la posibilidad de quienes quieren que “no gane ninguno de los dos”, en alusión a Macri y Kirchner, por lo que “podría surgir una tercera vía, aunque hoy no se ve”.

Sobre el Gobierno, explicó que suele existir una alta correlación entre el nivel de aprobación de gestión y el apoyo en las urnas. “Hoy se encuentra en un30% la aprobación, por lo que Macri está lejos de ganar en primera vuelta. Se pueden sumar 5 puntos por el miedo a que vuelva Cristina, pero este escenario es muy distinto al que veíamos hace 5 meses, cuando se preveía una reeleción más holgada”, detalló.

Vinculado desde hace más de una década al macrismo, Rozitchner se mostró muy optimista y consideró que “las chances están intactas. Mauricio Macri va a ser reelecto, al igual que María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta”.

Con experiencia en las campañas amarillas, recordó que “siempre parece que el Pro va a perder”, pero que después no sucede. Por eso sostuvo que “hay una deformación en este momento para conocer dónde está el votante, lo que genera escenarios desfavorables para este proyecto político”.

Además, el filósofo aprovechó para hacer una defensa de la administración. “En los puntos centrales que hacen que un país funcione se está haciendo una gestión muy buena. Como en la relación con el mundo, la infraestructura, la institucionalización y también lo económico”, consideró. A pesar de reconocer que estamos en un momento “crítico”, sostuvo que se está empezando a salir de la crisis “sin haber variado el rumbo. De hecho, se ha extremado el rumbo”.

Por eso, a modo de conclusión personal, aseveró que “el balance es extremadamente positivo. Se puede decir con total sensatez que este es el mejor Gobierno de los últimos 50, 70 años”.

Por otro lado, Fornoni se detuvo a analizar el descontento de estas últimas semanas en el radicalismo y la Coalición Cívica por el andar de la alianza gobernante. “Cuando no hay una oposición fuerte y consolidada, se generan disputas internas. Y en Argentina nos parece poco sustentable este tipo de experiencias, pero Cambiemos viene manteniendo el espacio más allá de las dificultades que tuvo”, desarrolló.

De cara al año que viene, prevé que la elección será un plebiscito de la gestión, lo que no sucedió en 2019, ya que el candidato oficialista era distinto al gobernante. Igualmente, consideró que en todo el arco político “no hay renovación”, y que “la dirigencia política no está en un momento de buena consideración”.

Esto lo justificó con los datos de sus encuestas. El oficialismo, debido a que la gestión está pasando por un momento complicado, no creció.

Pero la oposición, que podría capitalizar ese descontento, no logra hacerlo. “Cristina se fue del Gobierno con la misma imagen positiva que negativa.

Hoy, ese diferencial le da 25 puntos en contra”, ejemplificó, y agregó que el descontento “es generalizado”.

Fraga, por su parte, sumó otro elemento de análisis: cuál será el impacto de la economía en las elecciones. “Normalmente juega un papel importante, pero no siempre. A veces hay una agenda política, ética o institucional que puede tener su lugar”, detalló. En esta línea, dijo que “ganar la elección con la economía en contra no es fácil, pero tampoco es imposible”.

Igualmente, aclaró que la economía será un tema importante, sobre todo en la previa. “Seguramente va a estar en el debate electoral. En las últimas ocho campañas no se discutió de economía, pero a la gente ahora le está pesando”.