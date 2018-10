Asia crea un multimillonario cada dos días

Estados Unidos siempre fue visto como la tierra de la riqueza y el dinero, sin embargo, aquellos tiempos parecen haber llegado a su fin ya que Asia está dispuesta a desbancarlo de esa posición. Según un reporte anual realizado por UBS y PwC, Asia por primera vez consiguió superar al país norteamericano en cantidad de multimillonarios. A su vez, estiman que en cuatro años, estos mismos podrían superar en riqueza a los empresarios estadounidenses que tienen más de u$s 1000 millones en su cuenta bancaria.

El informe estima que Asia incorpora a un nuevo miembro al club de los multimillonarios cada dos días –dos semanas si ponemos la lupa solo en el mercado chino-, llegando a un total de 637 “socios” el año pasado. Sin embargo, Estados Unidos todavía detenta el primer lugar en el ránking de la fortuna más abultada. Durante el período analizado, este selecto grupo acumuló u$s 2,8 billones, un 15% más que en el reporte anterior.

Para poner en contexto el verdadero tamaño que esta cifra representa, podría decirse que con ese dinero pueden repavimentarse más de 10 millones de kilómetros de rutas en la Argentina o construirse 11 millones de jardines de infantes. También serviría para pagar más de 500 millones de salarios presidenciales, ósea, sueldo asegurado hasta las elecciones del año 42.000.000.

En China existen 373 multimillonarios cuyas fortunas combinadas crecieron un 39% para alcanzar los u$s 1,2 billones. El club sumó 106 miembros en un año y tuvo que decirle adiós a 51, lo que, de acuerdo al estudio, describe la volatilidad y el riesgo de hacer negocios en aquel mercado. La tecnología, el retal y el e-commerce fueron los principales sectores que posibilitaron el ascenso de estos magnates.

“La vasta población de China, su innovación tecnológica y el crecimiento de su productividad, combinado con el apoyo estatal, generan oportunidades sin precedentes para que los individuos construyan sus negocios”, explicó Josef Stadler, jefe de la unidad de ultra-ricos de UBS.

El sueño asiático definitivamente reemplazó al americano. En el mercado oriental, siempre según el mismo informe, el 84% de las fortunas fueron generadas desde cero, en cambio en los Estados Unidos el número cae al 69%. En Europa, la cifra es aún más baja: solo el 45% del dinero de los multimillonario es self-made.

Actualmente, el ciudadano chino más rico del mundo es Jack Ma, fundador de Alibaba, con u$s 36.700 millones, de acuerdo a la lista elaborada por Bloomberg. Sin embargo, el ejecutivo que dejará su cargo de chairman en septiembre de 2019 se encuentra en el puesto 19 del ranking, superado por 13 estadounidenses, tres europeos, un mexicano y un indio. En tanto, en la lista elaborada por la revista nortamericana Forbes, los argentinos se encuentran bastante lejos del asiático. El más acaudalado de ellos es Paolo Rocca –puesto 404– que junto a su hermano Gianfelice ostentan “solo” u$s 4900 millones.

A nivel global, la crème de la crème de los más opulentos aumentó un 17% su riqueza –u$s 892.000 millones– y pasó de u$s 5,100 billones a u$s 6 billones en 2016. El año anterior, la cifra había experimentado una caída del 5%. El informe calcula que existen 1542 personas con más de u$s 1000 millones y durante el período analizado el número creció un 10%.