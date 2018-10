Amengual: "La tarifa hotelera en Buenos Aires está un 48% por debajo que hace una década"

La devaluación benefició al sector hotelero, al elevar sus ingresos en pesos, ya que las tarifas en su mayoría están dolarizadas, y al impulsar el turismo interno y la llegada de extranjeros, que ahora encuentran costos más bajos en el país.

Sin embargo, las tarifas hoteleras aún no recuperaron el nivel que tenían una década atrás, luego de varios años difíciles para el sector, con caída de ocupación y, por ende, de precios. En Buenos Aires, la tarifa está un "48% por debajo en pesos que en 2008, actualizadas por el Índice de la CAC (Cámara de la Construcción)", que ajusta por debajo del índice de inflación, explicó Roberto Amengual, presidente de la cadena nacional Amérian, con 20 hoteles en el país y Uruguay.

Pese a todo, este año se notan mejoras en el mercado. "Muchos factores ayudan a que el turismo se desarrolle. El ex Ministerio de Turismo, ahora Secretaría, trabajó muy bien con varias medidas, como la devolución del IVA en hoteles a extranjeros, que mejoró mucho la competitividad, sobre todo cuando el dólar estaba atrasado y la Argentina era cara. Por ejemplo, Iguazú mejoró frente a hoteles de Foz, Brasil. El cambio en los visados o tasas de retribución a turistas de Asia y EE.UU. también ayudó, se agilizaron trámites y quitaron requisitos, que complican o frenan la planificación de viajes. Y la revolución de los aviones es real y ayuda mucho; hay más vuelos y conexiones e impulsa el desarrollo del turismo interno de modo exponencial. La desregulación de tarifas aéreas ayudó mucho. Hay muchas oportunidades para los hoteles", destacó Amengual.

-Estamos recuperando turistas extranjeros en general, sobre todo de países vecinos, que generan un tráfico permanente, aunque en el primer semestre la ocupación fue un poco más baja de lo esperado en Buenos Aires. A nivel general mejoró la ocupación frente a 2014, 2015 o 2016, que fueron años muy difíciles. En los últimos 10 años en algunas plazas la oferta creció más que la demanda y eso complicó más al mercado. Por ejemplo, en Buenos Aires la oferta de 4 estrellas creció 23% y también aumentó la oferta informal. El turismo tiene un derrame económico muy grande, porque el turista gasta en muchos otros servicios.

-El precio es determinado por oferta y demanda. Si con la devaluación mantengo la misma tarifa en dólares, pierdo demanda. En dos años, los taxis en Buenos Aires subieron 92,8% los precios, nosotros estamos muy lejos de ese porcentaje. Ahora vamos a poder recuperar un poco la tarifa. Pero si hubiese actualizado en 10 años mis tarifas a nivel del índice de la CAC (que es menor al IPC), tendría que haberla duplicado en pesos. La tarifa de agosto del Amérian Buenos Aires Park está un 48% por debajo en pesos a la de 2008. Los servicios públicos y los costos operativos aumentaron por encima de la inflación y pesan mucho.

-Sí; a nivel interno genera más flujo de turistas, que no viajan al exterior, y también impulsa la llegada de extranjeros. Nos permite recuperar tarifa y ocupación para poder invertir. En Córdoba y Buenos Aires renovamos todas las habitaciones y en breve lo haremos con el lobby. Si logramos un 70% de ocupación promedio en Buenos Aires, con una buena tarifa, se llega al punto de equilibrio que permite recuperar inversión.

-Venimos con un atraso tarifario importante. Algunos establecimientos aprovechan y quieren compensar la estacionalidad. En Mar del Plata, en temporada, es lógico que la tarifa sea más alta. Pero no queremos aprovecharnos de la situación, sino que sea un precio competitivo de calidad. Si podemos acompañar la inflación no es poco, porque en los últimos años no pudimos hacerlo. Buenos Aires, Salta, Iguazú, Mendoza son destinos internacionales pero también de turismo nacional. Según el destino y la demanda, bajamos de 5% a 23% el valor en dólares de los hoteles. En los últimos dos años, subimos de 20% a 23% anual la tarifa en pesos, muy por debajo de los costos, porque no había demanda. Se puede trasladar inflación según la demanda. En Buenos Aires hay alta ocupación ahora por los JJOO de la Juventud, por eso sólo bajamos 5% la tarifa.

-Muy buenas, por el desarrollo del turismo interno y del internacional. Mar del Plata y Villa Carlos Paz son muy de temporada y creemos que este verano será el mejor de los últimos años. Me encantaría que gracias a la revolución de los aviones y la oferta de más rutas se den más escapadas de fin de semana durante el año.

-A nivel general, hay muchos sectores con una recesión muy grande. El malestar se ve en la calle, en los círculos sociales, mucha gente perdió su trabajo. Hay mucha angustia. Tuvimos muchos cimbronazos este año, ahora tenemos que tratar de salir adelante. El turismo es un gran impulsor para desarrollar las economías regionales. La siembra fue el doble del nivel histórico, por eso se prevé que el campo invierta. El sector exportador en general, de bienes o servicios (como tecnología y software), son más competitivos con el dólar alto; eso podría ayudar a derramar al resto de la economía.