Amazon amplía su capital en la Argentina y busca gerentes

Amazon sigue creciendo en el país mientras se espera una definición sobre la eventual localización de un centro en la Argentina. Hoy, su división dedicada al servicio de datos Amazon Data Services Argentina aumentó su capital $100.000, que pasó de $1,12 millones a $ 1,22 millones. El anuncio, realizado en el Boletín Oficial, lleva la firma de Federico Manuel Boero, abogado del estudio Baker McKenzie que tiempo atrás llevo adelante los trámites para instalar a la compañía localmente.

Amazon comenzó a amplíar su equipo en la Argentina desde el comienzo del año pasado, con foco en servicios de cloud computing, infraestructura tecnológica, gestión de datos y de redes. Y las exploraciones de perfiles continúan. Actualmente, están vacantes, entre otros, los puestos de gerente técnico de cuentas de cloud, consultor científico de datos y arquitecto de soluciones empresariales.

Amazon, meses atrás, anunció la apertura en Bogotá, Colombia, de su primer centro de servicio al cliente en América latina; que consta de una planta de 400 operarios, que sumará 200 más a finales de 2018.

Pero en la Argentina, no se pierden las esperanzas de que el gigante del ecommerce llegue de la misma forma y le gane la pelea a Chile, que tiene el mismo objetivo. Esa inversión llegaría a u$s 1000 millones y, según fuentes cercanas a la negociación, no está definida todavía.

En baja



Al contrario de Amazon, la francesa Alstom decidió reducir “obligatoriamente” si capital social en el país en $ 72,9 millones, según consignó la compañía en el Boletín Oficial. Así, su estructura quedó con un tamaño de $ 29,8 millones.

Recientemente, la firma de transporte francesa Alstom ganó una licitación para realizar trabajos en el ramal Plaza Constitución-La Plata del tren Roca, tal como informó este miércoles el Boletín Oficial.

Alstom está presente en la Argentina desde 1993, con 150 empleados en el país distribuidos en tres unidades: las oficinas administrativas y comerciales ubicadas en la Avenida Alem (CABA), la planta de Guanahani (Buenos Aires) orientada a la señalización de vías, y la sede de Los Hornos (La Plata) relacionada a la oferta de material rodante y servicios.