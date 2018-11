Alibaba se sube a la UEFA por u$s 250 millones para dar a conocer a su fintech

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) anunció un acuerdo con Alipay, la plataforma de pago móvil de Ant Financial, para ser sponsor oficial de los campeonatos que disputen las selecciones nacionales de 2018 a 2026. El plan de la compañía comandada por el multimillonario chino Jack Ma es utilizar al fútbol del viejo continente como plataforma para preparar el lanzamiento mundial de Alipay.

La firma que forma parte de Alibaba Group posee 700 millones de usuarios activos en el mercado chino, el único en el que opera actualmente. Los detalles del deal incluyen la posibilidad de que Alipay sea la plataforma oficial de pagos para los eventos UEFA, además de la opción de utilizar la billetera digital de la fintech.

Durante el primer ciclo de cuatro años, estará involucrada en ocho competencias en las que participarán las selecciones nacionales masculinas afiliadas a la UEFA, las cuales totalizarán unos 420 partidos. El contrato también involucra los Campeonatos Europeos de 2020 – se desarrollará en 12 países europeos – y 2024 – el anfitrión será Alemania -.

“Vamos a empoderar a la UEFA para que pueda conectar a los fanáticos del fútbol del mundo a través de las plataformas digitales. Además, la ayudaremos a alcanzar a interactuar con una audiencia potencial de miles de millones en Asia”, destacó Eric Jing, CEO de Ant Financial. Si bien no se reveló el monto desembolsado por la compañía china, según un reporte de Financial Times rondaría los 200 millones de euros.