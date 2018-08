"Algunas medidas del Gobierno atentan con los planes del inversión de las empresas"

A dos semanas del anuncio del Gobierno de suspender la baja de las retenciones al aceite y la harina de soja, el presidente de Bunge para Sudamérica, Raúl Padilla, no ocultó su disconformidad sobre esta medida.

"Los cambios no han sido felices. Han afectado la competitividad de sectores exportadores relevantes, es preocupante y una pena porque afecta la productividad y la eficiencia del valor agregado", señaló durante su participación en el Council of the Americas 2018. El ejecutivo participó del panel "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas" junto a Gustavo Rincón, vicepresidente y gerente General de Kellogg Mercosur y Carlos Zarlenga, presidente regional de General Motors.

Si bien confió en que comparte la visión y el rumbo que tiene la administración comandada por Mauricio Macri, Padilla reprochó que las medidas tomadas por el Gobierno atentan contra los planes de inversión de las empresas.

"Creo que hay medidas apresuradas de sectores mal asesorados, algunas de ellas son inconsistentes con conceptos que escuchamos recién por parte del ministro de Producción –Dante Sica- como el favorecer la exportación y fortalecer áreas como la agroindustria", afirmó.

A su vez, puntualizó que la guerra comercial entre los Estados Unidos y China no representó un buen timing para los anuncios: "Se favorece la exportación de materia prima y es contradictorio con la visión de supermercado del mundo".

Al respecto, el ejecutivo propuso que el Gobierno consulte con los empresarios del sector los pros y contras de este tipo de medidas antes de anunciarlas. "Necesitamos tener un diálogo previo para tener en claro cuáles son las consecuencias. Parte de nuestra función es ayudar dando una opinión, no solamente invertir teniendo fe en ese objetivo. Fueron medidas que, quizá, en una coyuntura y con información sesgada no fueron las correctas, son decisiones que merecen ser revisadas", aclaró.

El número uno de la agroalimentaria brasileña también se refirió a los movimientos del tipo de cambio, luego de que ayer el dólar avanzara más allá de los $ 34 –hoy llegó a superar los $ 40 en algunos bancos-. "Momentos de tanta volatilidad lo hacen especialmente divertido y complicado, es todo un desafío. Nuestro sector es exportador, tenemos grandes volúmenes dolarizadas por lo que la administración del exposure es fundamental", aseguró. Además, pronosticó un 2019 con una mejor producción que este año, cuyas cifras se vieron severamente afectadas por las sequías. Comentó: "Con un normal desarrollo del tiempo deberíamos tener un panorama más favorable desde el punto de vista de flujo de exportaciones e ingreso de divisas".

Por su parte, sus compañeros de panel también brindaron sus perspectivas para los próximos meses en materia de inversiones y consumo. "Estamos en un ciclo de turbulencia económica, pero estamos llegando, probablemente, al fin de ese ciclo. Tendremos una segunda mitad más difícil, pero no vemos un cambio en la tendencia de crecimiento de largo plazo", esbozó Zarlenga. En tanto, Rincón condicionó la performance argentina a la capacidad de Brasil de mejorar sus números: "Esperemos que eso le dé una estabilidad de mediano y largo plazo a la Argentina".

Para finalizar, los tres ejecutivos identificaron los principales pilares en los que debería hacerse foco para que la Argentina pueda mejorar sus índices de competitividad respecto al resto de los países de la región. Zarlenga hizo hincapié en "continuar eliminando los impuestos distorsivos y trabajar fuertemente en infraestructura", mientras que Rincón mencionó la importancia de alinearse con Brasil. Para Padilla, la clave es no perder la ventaja competitiva actual con "medidas de corto plazo que no son constructivas para el mediano y largo plazo".