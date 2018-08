A nueve meses del cierre en Recoleta, Accor volverá a tener un Sofitel en Buenos Aires

A nueve meses del cierre del hotel Sofitel Arroyo, el grupo francés Accor volverá a contar con esa marca de lujo en Buenos Aires.

Desde hace seis meses, la cadena está remodelando las habitaciones y otros espacios de su actual hotel The Brick Hotel MGallery by Sofitel, también de 5 estrellas, ubicado en Posadas al 1200, frente al Patio Bullrich, para que se reestrene el 13 de septiembre próximo como Sofitel Buenos Aires Recoleta.

"Iniciamos el proceso de cambio de marca hace varios meses. Estamos invirtiendo millones de dólares para renovar el hotel; por ejemplo, las habitaciones, desde el mobiliario hasta la decoración, pero también otras mejoras que tienen que ver con la infraestructura, que los huéspedes no ven, pero agregan confort, como el aire acondicionado. Las transformaciones continuarán hacia adelante. Necesitamos adaptarlo al estándar internacional de Sofitel", comentó a Frédéric Ribault, general de Upscale del Grupo Accor y del próximo Sofitel.

El próximo Sofitel Buenos Aires, que hasta el 13 de septiembre es el MGallery, pertenece al Grupo Accor desde julio de 2012, cuando compró a nivel global los 15 hoteles en Sudamérica del grupo mexicano Posadas, por u$s 275 millones. Ese establecimiento llevaba, hasta entonces, la marca cinco estrellas Caesar Park, que luego pasó a ser MGallery by Sofitel. Desde entonces, Accor remodeló diferentes espacios del hotel.

"El cambio de marca implica otros cambios a nivel producto, porque cada marca tiene su ADN. Sofitel muestra el francés (el arte de vivir a la francesa), en contacto con lo local; es una marca de lujo francesa con 120 hoteles en 40 países. Cambian desde la decoración hasta los amenities y la gastronomía", explicó. MGallery es también de 5 estrellas, pero con anclaje regional, no francés, explicó. Además, las tarifas de Sofitel son más elevadas. En Buenos Aires, según la estación, trabajará con precios desde u$s 200 o u$s 300 por noche, frente a los u$s 150 a u$s 250 de MGallery.

Sobre el cierre del Sofitel Arroyo, en diciembre de 2017, Ribault explicó que se vencía el contrato de alquiler de 15 años con los propietarios y no querían renovarlo. "Como teníamos otros proyectos en la ciudad, nos pareció lógico cerrarlo. El alquiler ya es algo muy poco frecuente en hotelería; en general, funcionan con un inmueble propio o bajo acuerdo de management o franquicia. Para Accor era importante tener un Sofitel en Buenos Aires; cuando lo cerramos, lo hicimos ya planificando las reformas del MGallery para transformarlo en Sofitel", aclaró Ribault. El hotel cerrado, sobre la calle Arroyo, contaba con 144 habitaciones. El nuevo Sofitel tiene 175 cuartos, además de salones de eventos , piscina, restaurante, bar y gimnasio, entre otros.

Pero MGallery no dejará de existir como marca en el país. La cadena abrirá, a fines de septiembre, el MGallery Buenos Aires Callao, de 113 habitaciones, en Avenida Callao al 900, Barrio Norte, en un edificio nuevo, bajo una franquicia con los dueños del inmueble.

Accor tiene previsto, además, abrir el Ibis Styles Corrientes Buenos Aires (94 habitaciones) y en 2019 un Mercure (70 cuartos) en Salta. Hasta hoy, cuenta con 10 hoteles en el país.

Ocupación creciente

Los hoteles de Buenos Aires registran, por fin, una mejora en la ocupación este año. Sin embargo, las tarifas aún no recuperaron todo lo perdido. "Buenos Aires y la Argentina están recibiendo muchos eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos de la Juventud o el G20, con muchos encuentros previos a la cumbre. Además, en los últimos meses vemos una mejora en la demanda corporativa y de placer", comentó.

"Este año, esperamos cerrar con 70% de ocupación promedio, al crecer de 7% a 10% en volumen. Y para 2019 prevemos un nivel similar", explicó. La devaluación sirvió para mejorar la alicaída rentabilidad, ya que los hoteles de alta gama manejan tarifas en dólares. "Estaba muy golpeada, con números increíblemente negativos, por los altos costos operativos. La devaluación nos ayudó en los últimos meses, acercándonos a números de países sin problemas de rentabilidad", destacó. "Pero si bien somos optimistas, miramos muy atentos la evolución de la inflación. Se recuperó el volumen, pero aún no las tarifas, que siguen bajas. Pueden bajar en un año, pero lleva quizás 10 años recuperar el nivel", explicó Ribault. Según él, las tarifas de Sofitel no deberían bajar de u$s 300, pero hoy parten en u$s 200 en baja temporada.

Además, destacó que la devaluación y la baja de precios en vuelos domésticos, al crecer la oferta, hizo más atractivo al país para los extranjeros, ya que previamente era un destino "caro".

Por último, destacó como muy positivo el proyecto de descontar del pago de Ingresos Brutos en la ciudad un porcentaje de inversión destinada a reformas hoteleras o a nuevos establecimientos, proyecto que debe ser aún tratado en la Legislatura. "Como la rentabilidad era muy mala, los hoteles no invirtieron en mejoras; esto ayuda a que se pongan al día", comentó.