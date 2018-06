5 curiosidades económicas de la relación entre Argentina y Croacia

La Selección Argentina se enfrenta a Croacia en Nizhny Novgorod por la segunda fecha del grupo D. El equipo comandado por Jorge Sampaoli pone en juego sus ilusiones de tener un lugar en la próxima fase del Mundial de Rusia 2018. Conocer al rival al que te enfrentás es muy importante, por eso Apertura.com recopiló algunas curiosidades económicas, políticas e históricas de la relación entre Argentina y Croacia.

Saldo a favor

Como socios comerciales, la Argentina tiene un amplio superávit. Según un estudio realizado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), en 2017 el intercambio fue de US$ 66 millones - lo mismo que el actual valor de mercado de Gonzalo Higuaín -, lejos del máximo de US$ 133 millones que reportó esta relación en 2015. Del monto total, US$ 62 millones correspondieron a exportaciones argentinas hacia Croacia.

Cuero, pescado y maní for export

Entre los productos más demandados por los croatas están tanto los cueros y pieles bovinos curtidos como los enteros, los cuales representaron el 81 por ciento de las exportaciones, de acuerdo a lo consignado por La Nación. A su vez, se exportaron US$ 4,5 millones en filetes de merluza congelados y US$ 1,2 millones en maníes preparados. Por otro lado, de los US$ 3,8 millones en importaciones que realizó Croacia, el 31,5 por ciento correspondió a hojas de aluminio.

Camino al club de los ricos

Si bien se encuentran a miles de kilómetros de distancia, ambos países están hermanados en un objetivo: ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No obstante, los casos son diferentes. Según Marcelo Scaglione, representante del gobierno argentino ante el organismo, la Argentina cuenta con el apoyo de los 35 países miembros. En tanto, Croacia la tiene un poco más difícil, ya que Hungría y Eslovenia bloquean su candidatura.

¿Invento argentino?

El colectivo, el by pass cardíaco y el alfajor son algunos de los inventos de los cuales los argentinos nos sentimos orgullosos. Pero, aunque la utilización del sistema de reconocimiento por huellas digitales se perfeccionó en el país, el encargado de hacerlo no fue un local sino un inmigrante croata. El antropólogo Juan Vučetić, cuyo verdadero nombre era Ivan, había llegado a la Argentina proveniente de Hvar e introdujo la dactiloscopia en la policía nacional en 1891.

No llega al top 100

En lo que va del 2018, la relación comercial argentino-croata cayó. Durante el primer trimestre del año, las exportaciones nacionales fueron de US$ 8 millones, un 43 por ciento de caída con respecto al mismo período de 2017, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . Con estas cifras, Croacia se encuentra en el 88° puesto con una participación de tan solo el 0,1 por ciento.