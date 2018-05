Quién es Stacey Cunningham, la primera presidenta de la Bolsa de Nueva York

En un hecho histórico de los 226 años de trayectoria de la Bolsa de Nueva York (NYSE), una mujer presidirá la institución que gestiona el mayor mercado de capitales del planeta. Stacey Cunningham, que hasta el momento era directora de operaciones del New York Stock Exchange, se pondrá al frente del gran directorio el viernes 25 de mayo relevando a Tom Farley. Su ascenso se suma al de Adena Friedman en 2017, quien dirige Nasdaq, lo que implica que dos de las tres grandes bolsas de Estados Unidos estarán lideradas por mujeres y las dos tendrán como misión preservar su relevancia frente a las nuevas plataformas virtuales electrónicas, según informó El Pais.

Cunningham entró a NYSE como pasante en 1994 mientras estudiaba Ingeniería Industrial según informa Fortune. Dos años después entró como trabajadora estable. Pero los cambios tecnológicos y su lenta asimilación en NYSE la frustraron y en 2005 decidió dejar por un tiempo. “Todo era manual en la bolsa pero el Mercado ya estaba mucho más adelantado y no habíamos hecho esa transición todavía de aplicar tecnología y eso no me parecía bien”, contó en 2017 al Financial Times. Decidió dejar e inscribirse en un programa de cocina de 9 meses que le requería pasar 6 semanas trabajando en una cocina profesional. En 2007 decidió volver pero se sumó a Nasdaq, rival de NYSE. En 2012, volvió a NYSE y en un año fue ascendida a directora de ventas. En 3 años se convirtió en COO y a los 43 años, se convertirá en presidenta de la entidad.

Cunningham no es ajena a la desigualdad de género en la industria. Cuando era pasante, recuerda que el baño de mujeres era una cabina telefónica reconvertida, mientras que los hombres tenían un cuarto con sillones, ammenities y servicio de atención continuo. Sin embargo, a pesar de moverse continuamente en espacios considerados masculinos – carrera de ingeniería, NYSE y una cocina profesional – optó en no dejar lugar a que cuestionaran su presencia. Recientemente, dio un discurso en el que contó que su gran inspiración fue Muriel Siebert, la primera mujer que trabajó en el parqué neoyorquino en 1967.

Entre los 21 ejecutivos que integran el ICE solo cuatro son mujeres, incluyendo a la propia Cunningham. Su mayor desafío será fortalecer la relevancia de los grandes parqués bursátiles frente al avance de las tecnología. "La ambición y el objetivo es el mismo", asegura, "seguir evolucionando para garantizar que somos una fuente de capital para las compañías".