Nathalie Roos: "El mercado de belleza está siendo amplificado con la digitalización"

Nathalie Roos, francesa, comenzó su carrera profesional en 1987 en Kraft Foods Group. Se unió al Grupo Mars en 1989, donde ocupó sucesivamente importantes puestos directivos que la llevaron a convertirse en directora general de Mars Chocolat France y luego en presidenta europea del Mars Group. En 2012 dejó la industria alimenticia y se introdujo en el mercado de la belleza cuando se unió a L'Oréal como Country Manager L'Oréal Alemania donde contribuyó al crecimiento de la División de Productos de Consumo en Alemania en un entorno particularmente exigente y competitivo, reforzando aún más la relación con los socios comerciales de L'Oréal. En abril de 2016 se unió al Comité Ejecutivo de L'Oréal como Presidenta de la División de Productos Profesionales, la división que el año que viene cumplirá 110 años. De paso por Argentina, Roos dialogó con Mujeres Que Hacen acerca de los desafío de la industria de la belleza.

¿Cuáles dirías que son los desafíos a futuro del mercado de belleza?

Me referiría mas a oportunidades que desafíos porque el mercado de la belleza es realmente un mercado fantástico, con muchas oportunidades. Vengo de la industria alimenticia, donde estuve muchos años y a diferencia de la industria alimenticia, la industria de la belleza no tiene límites y hay cada vez más mujeres, jóvenes, más grandes, ocupándose de si misma y también hay cada vez más hombres que les interesa verse bien. Hay más personas en el mundo con acceso a productos de belleza, entonces creo que el mercado de belleza es fabuloso y crece año a año regularmente, entre un 4 y un 5%. Un mercado muy positivo. Además de eso hay una revolución digital atravesando a este mercado porque en lo digital todo es visual y Facebook e Instagram, las selfies, todo es sobre expresarse y no solo querés verte bien para vos sino que es algo que querés mostrar desde la expresión de tu personalidad. Creo que es un mercado que se está viendo amplificado por lo digital.

¿Cuáles son los desafíos en lo digital para productos de belleza que muchas veces necesitan ser probados?

En esto nuestra división tiene un rol fundamental. Es cierto que hoy con lo digital la gente quiere encontrar productos y servicios en cualquier momento y lugar. Esta el ecommerce, las aplicación on demand en las que podés conseguir que tu estilista vaya a tu domicilio, podés pedir un turno en un spa online, o maquillaje. Hay inmediatez pero a la vez, la gente también está buscando experiencias y eso es lo que los profesionales pueden brindar. Es por eso que para nosotros hoy la primera prioridad es llevar a la gente a los salones de belleza y a las peluquerías. Porque es allí donde pueden experimentar la diferencia profesional. Estamos desarrollando algunas herramientas para combinar esta experiencia con lo digital, una de ellas es una app de realidad aumentada que se llama Style My Hair en la que podés ver cómo te queda un determinado color de pelo. Entonces acá es donde ponemos el esfuerzo hoy, en ver como llevar a los estilistas a la nueva era para que sean exitosos. Al principio lo digital era visto como una amenaza para nuestros clientes, ya que antes podías encontrar marcas profesionales solos en los salones de belleza pero hoy con el ecommerce los podés encontrar en todos lados y eso es lo que los consumidores quieren. Para nuestros estilistas representaba una competencia, pero hoy utilizamos ecommerce para reclutar nuevos consumidores y llevarlos a los salones. Estamos desarrollando muchas experiencias para llevar a la gente a los salones.

¿Cómo se lleva gente a los salones?

Además de Style My Hair, estamos desarrollando B2B ecommerce para nuestros clientes puedan encargar productos en cualquier momento sin necesidad de esperar a que el representante los visite. También estamos trabajando en un integrador de plataformas para agendar turnos. Todo el mundo está desarrollando aplicaciones para turnos entonces los estilistas reciben turnos de muchas plataformas diferentes. Entonces estamos en Londres desarrollando un integrador que combine estas plataformas en una sola agenda para los estilistas. También acabamos de lanzar un sitio Secretos de salón en Argentina, donde pueden verse las tendencias de belleza, inspiración y claves de belleza. Esta web se conecta con un localizador de peluquerías y a futuro con apps para agendar turnos. También estamos lanzando L'Oréal Access, una plataforma de e-learning, para conectar a todas nuestras marcas en una sola plataforma y crear la comunidad más grande de estilistas en todo el mundo. También los estilistas podrán ser entrenados en distintas técnicas y conectarse con colegas.

En estos desarrollos digitales ¿trabajan recolectando y analizando datos?

Ese es uno de los desafíos que tenemos a futuro, no tenemos datos. Es algo en lo que tenemos que trabajar, para conectar a nuestros clientes mejor con los consumidores, que una persona pueda llegar a un salón y que el estilista tenga los datos de qué producto le recomendó la vez pasada, que pueda entablar una conversación. Ese es el próximo paso.

Hoy en día las redes sociales contribuyen a que no haya barreras geográficas. ¿Continúan lanzando productos por países o eso cambió?

Ciertamente. Ahora hay que tener productos posicionados a nivel global y lanzamos los productos más rápido entre mercados. Eso no quiere decir que lancemos todo en todos los mercados, en algunos no estamos tan fuertes y otros no pueden manejar un portfolio tan grande.

¿Cuáles son los mercados más grandes a nivel internacional?

El mercado más grande de consumo de productos de belleza es Estados Unidos pero el segundo es Japón y el tercero es China. En Japon hay mucho servicio de calidad, ahí los salones están muy desarrollados y ahí la coloración se está desarrollando mucho al igual que en China, la coloración es una oportunidad grande ahi y estamos desarrollando tecnología que se adapte al pelo asiático.

En Argentina

"Uno de nuestros objetivos es que durante muchos años, LÓreal se lo consideró una compañía de productos y ya no lo somos más solo eso, sino que hoy nuestro objetivo es que los estilistas sean exitosos en sus negocios. En Argentina queremos ser el socio número 1 de estilistas y peluqueros y la forma de hacerlo es través de la educación, entrenamos cada año a más 10.000 estilistas, y a través de la plataforma que vamos a lanzar eso se va a duplicar. Al mismo tiempo entrenamos a los dueños de los salones con educación de negocios y con estrategias digitales para llevar más gente a sus salones", explicó Manuel Montalvo, Director General de la División en Argentina.

"Tenemos 3 lanzamientos: Kerastase Extentioniste, ya que 6 de 10 mujeres en Argentina les gusta tener el pelo largo, es una tendencia entonces este producto es especialmente para proteger el pelo largo. Como 2 de cada 3 argentinas les gusta el pelo rubio, lanzamos un producto específico y Biolage Raw que es una marca orgánica, una tendencia es que la gente quiere productos mas naturales y orgánicos", explica Montalvo. "Pero otra oportunidad es en el mercado masculino, ya que los hombres van a salones cada 6 semanas a cortarse el pelo. Vamos a lanzar un producto especifico para hombre y eso nos va ayudar a llegar a ellos", agrega.