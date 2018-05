Los planes de Jessica Lekerman, la creadora de Mooi

El rumbo de Jessica Lekerman estuvo surcado por la crisis de 2001, que derivó en la suya. Si bien había profundizado en la alimentación saludable en el Natural Gourmet Institute de Nueva York, por esa época todavía ejercía como abogada bancaria en su estudio, hasta que, paradójicamente, una ley se lo impidió. “Por ende, me tuve que reinventar. Ya venía transitando el mundo gastronómico. Era un hobby”, recuerda.

Cofundó junto a Juliana López May C.O.C.I.N.A, un espacio en el que brindaban clases, ofrecían catering, alimentos y asesoramientos. Posteriormente, comenzó a trabajar con Multifoods, firma que desarrolla proyectos gastronómicos. “Los asesoraba en menús, ideas. Nos conocíamos. Ellos tenían un proyecto que querían que yo se los desarrollara, que era salir un poco de los shoppings e implementar algo afuera”, recuerda. Abarrotados los brazos de revistas y libros, Lekerman les explicó Möoi, o al menos eso trató. “Entonces, me costaba muchísimo que entendieran el concepto de lo quería que fuese”, cuenta. Además, lidiaba con dificultades propias. “Tenía miedo de poner un local. Yo venía de gastronomía, tenía mi empresa, pero salir a la calle, poner un restaurante… Tenía mis serias dudas”, rememora.

Lekerman sabía de números. “Absolutamente”, presume. Había cursado un posgrado en Finanzas en la Universidad Austral, pero al parecer poco aplicó a su propio proyecto. “Honestamente no tenía la proyección. No la hice. Muchas veces uno proyecta un negocio, de abrir uno, de pensar que te va a ir bien y que a partir de eso vas a abrir 15 o los que fuera”. Sabía, sí, que el local debía estar ubicado en Belgrano, barrio en el que vivió toda su vida. Encontró uno sobre calle Cuba casi Echeverría, que había albergado un petit hotel, una heladería, una confitería y varias cosas más. “Era jugármela no sabiendo en realidad con qué me podía encontrar”, recuerda.

Le salió bien: en marzo Lekerman abrió su quinto Möoi, posee más de 130 empleados y hasta produce “todo casero”, dice, en una planta de producción. La emprendedora cree haber encontrado su modelo de negocio, que no es uno de franquicias, a pesar de que su local de Recoleta sí lo sea. “Como les gusta la marca, hago alianzas estratégicas con inversores, que quieren abrir su paraguas de inversión. No tengo capital para abrir otro Möoi, ni mi socio. Puedo invertir US$ 20.000 pero no podría poner los US$ 400.000 o depende la cuenta dólar que hagamos. Me gusta más este tipo de negocios que encontré”, explica.

La frustración de algunos gastronómicos es parecida: horas arduas de trabajo en una cocina –u oficina– gestionando proyectos no dejan las ganancias que permitiría otra industria. A Lekerman, como a todos, los márgenes de rentabilidad le han variado. “En porcentajes parecerían no ser tan impactantes, tal vez están un 5 por ciento de cambio”, aclara, y encuentra en la caída del poder adquisitivo una razón: “Bajó mucho el consumo. No es algo que digo yo. Es algo que pasó”. El problema cuestiona si tanto trabajo posee razón de ser. “Lo que termino ganando termina siendo casi irrisorio en relación a todo el trabajo que tengo que hacer”.

En Möoi los inversores reciben un plan de negocios armado, con el dato más importante: cuándo se amortiza el monto desembolsado. “El de Belgrano fue en tres años. Sigo poniéndolo en tres años. Prefiero seguir con los indicadores de mercado”, dice Lekerman, ya que antes había hecho referencia a una excepción. “En el de Recoleta íbamos a prever la amortización en tres años, y ya lo redujimos a dos. No pasó un año de la apertura”, explica. La emprendedora, además, encontró en los eventos un nicho al que le sacó gran monetización. El primer piso de su local en Belgrano está dedicado a clases de cocina y similares, mientras que al de Palermo lo hizo exclusivo para eventos. “10 años trabajando en eventos. Tenía una empresa de catering. Venía de ese palo”. Hoy, esa veta representa el 20 por ciento de los ingresos totales de Möoi.

La versión original de este artículo fue publicada la edición 291 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.