La mujer más rica del mundo revela su clave para el éxito

Es considerada la mujer más rica del mundo entre quienes han logrado amasar su propia fortuna sin heredarla. Con 48 años lidera la empresa Lens Technology, compañía que provee vidrio para gigantes tecnológicos como Tesla, Apple y Samsung. Sin embargo, su camino a la cima no fue fácil, por eso Qunfei reconoce una sola clave para el éxito: la perseverancia.

“Me encontré con muchos obstáculos y dificultades en mi camino como emprendedora”, contó a CNBC. “Si me hubiese dado por vencida nunca hubiese llegado a ser quien soy”, explica Qunfei, cuyo padre – un hábil artesano- quedó ciego y perdió un dedo antes de que ella naciera y su madre murió cuando tenía 5 años. “Tenía que estar pensando constantemente en como conseguir mi próxima comida”, relata

En 1986, cuando tenía 16 años Zhou dejó el secundario para trabajar como empleada en una fábrica de vidrio para relojes. De noche tomaba clases de contaduría soñando con crear algún día su propio negocio. Para 1993, ya había ahorrado 20,000 HK (unos US$2.500) y decidió armar su propia compañía de vidrio para relojes. Ella y sus 7 primos y hermanos vivían y trabajaban juntos en un departamento de 3 cuartos durante 4 años.

Durante una década, Zhou construyó una fábrica y empleó 1,000 personas. Pero su momento más difícil llegó en 2003 cuando le ganó a varios competidores un acuerdo con Motorola. "Un rival no se tomó bien que ganara aquel acuerdo y se complotó con un proveedor para intentar dejarme fuera del negocio. El proveedor me demandaba el pago completo antes de darme la materia prima. Vendí mi casa y otros objetos de valor pero no era suficiente. Me acuerdo estar desesperada en la estación Hung Hom de Hong Kong pensando en tirarme a las vías. Pero una llamada de mi hija me hizo volver a la realidad. Me di cuenta que por mi familia y mis empleados no podía darme por vencida, así que le escribí a Motorola explicando la situación y con su ayuda pude superar la crisis”, relata.

En marzo de 2015, Lens Technology empezó a cotizar en bolsa y actualmente la compañía está valuada en US$ 11.4 mil millones y tiene más de 82.000 empleados en toda China. "Muchas personas se frustran y renuncian cuando llegan los problemas. Por eso la clave del éxito es la perseverancia, especialmente en los tiempos difíciles"”, concluye.