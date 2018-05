La clave de la millonaria Bárbara Corcoran para lograr sus objetivos

Las listas de pendientes son una de las estrategias de productividad más utilizadas entre los millonarios más exitosos, aunque cada uno ostenta su método a la hora de ser productivo. En el caso de Barbara Corcoran, estrella del reality de inversores y startups Shark Tank y magnate del Real State, su lista de pendientes no refiere sólo a objetivos laborales sino a todos los aspectos de su vida.

Según relata CNBC, Corcoran anota en su lista todo lo que da vueltas en su cabeza, desde un estudio de sangre de su hija Kate hasta llamar a un emprendedor. Luego coloca una A al lado de cada ítem que representa algo importante y que debe ser cumplido si o si. "Hasta que no le pongo una A al lado, no se hace. Muchos de esos pendientes no son cosas que disfruto”, admite. "Suelo tener entre 5 y 7 A’s en un día y las termino primero. No dejo que termine la semana sin deshacerme de todas las A. Una vez que lo etiqueto con una A, es un compromiso”, explica.

La emprendedora no tuvo una vida fácil. De chica compartía cuarto con sus 9 hermanos en el departamento de dos ambientes en que vivían con sus papás. Gracias a una dislexia no diagnosticada, tuvo muchas dificultades escolares. Tuvo 22 trabajos antes del que la haría millonaria. Fue trabajando como moza en un restaurante que conoció a quien sería su novio y primer socio en su propio emprendimiento.

Juntos fundaron The Corcoran Group, empresa de Real Estate con 14 agentes inmobiliarios y medio millón en ventas. Sin embargo, a los 5 años su socio y pareja la dejó por la secretaria. “Nunca tendrás éxito sin mi”, le habría dicho a Cocoran, quien a fuerza de trabajo probó que estaba equivocado. Para 2001, The Cocoran Group tenia más ventas que cualquier otra inmobiliaria en Nueva York y actualmente, la fortuna de Corcoran ronda los US$ 80 millones.