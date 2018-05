Hanoi Morillo: “Machine Learning va a abrir oportunidades para todos”

"Estudié Administración, trabajé en el diario español El Mundo, y luego en auditoria y en consultoría en KPMG donde hice auditoria multindustria desde servicios financieros hasta empresas de aviación que fue una experiencia de negocios buenísima pero mi pasión por internet y las nuevas tecnologías me llevó a Google", relata Hanoi Morillo, española y empleada de Google hace 12 años. Actualmente basada en Colombia - luego de haber vivido en Irlanda, Candá y Estados Uidos- la directora de trasformación digital en Google pasó por Buenos Aires y brindó una capacitación acerca de Inteligencia Artificial y Machine Learning.

"Uno de mis roles dentro de la empresa hoy es el de evangelista, que se trata de explicar que es lo ultimo que esta pasando en la tecnología y traducir eso en un idioma que la gente que no venga del rubro tecnológico entienda porque si vamos a hablar de algoritmo matemáticos no va a entender nadie. Mi rol es continuo, ayudar a evangelizar sobre machine learning e inteligencia artificial", explica.

¿Cómo ves a las empresas en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial y machine learning?

Veo de todo en las empresas Las más tradicionales están teniendo mucha dificultad ya no solo en entender machine learning sino en entender qué es la transformación digital, en entender qué tienen que hacer para transformarse y eso es un desafío enorme al que se están enfrentando muchas empresas y que es un paso anterior a la inteligencia artificial. Después están las empresas del estadío medio, que reconocen que hay algo ahi y que van acercándose de a poco a poco y después están las que abrazan la tecnología desde hace tiempo. No obstante, mas allá de las tecnológicas creo que todavía le falta mucho al mercado para que esta conversación sea parte del dia a dia y deje de ser lo extraordinario o la charla a la que vas. Creo que todavía queda bastante y que varía según mercado, el latinoamericano esta un poco mas atrás que lo que se ve en el norte de Europa, Estados Unidos y Canadá y Dubai, que en este momento esta regido por la crptocurrency.

¿Cuáles son las principales barreras dentro de las empresas para adoptar estas tecnologías?

Las barreras son principalmente tres: el miedo humano al cambio, sobre todo lo que están en cargos mas directivos que ven que esto está pasando y lo ven como algo futurista y de ciencia ficción y no entienden, lo rechazan y eso permea en toda una compañía. Es un tema de cultura organizacional, tienen resistencia al cambio y están muy cómodos donde están. El mito de la inversión es otra barrera cuando no hay por qué hacer una inversión millonaria en absoluto y otra barrera es la falta de talento, hay muchas dificultades a la hora de encontrar talento digital, gente que entienda de machine learning que pueda entender procesos internos y pasarlos a un algoritmo matemático. Se juntan estos 3 elementos que terminan retrasando a las empresas de avanzar al ritmo que podrían estar avanzando.

¿Cómo recomendás a las empresas adoptar tecnologías IA?

Mi recomendación para las empresas es que vayan paso a paso, ver como pueden cambiar algún proceso que sea muy manual a un proceso automático. Hay plataformas que lo hacen solo hay que incorporarlas a la empresa, mirar como evoluciona, y en base a eso sumar nuevo talento. Empezar por cosas pequeñas e ir implementando cada vez más.

¿Cómo ves el futuro del trabajo en cuanto a la automatización de las tareas y el reemplazo de trabajos?

Creo que el miedo que tiene la gente a que la inteligencia artificial le saque el trabajo es normal pero creo que no hay que tenerle miedo porque se trata de automatizar trabajos y dejar tiempos libre que permitan realizar otras tareas o fomentar la creatividad. No es tanto el reemplazo de la persona sino el reemplazo de tareas, se va a utilizar la tecnología para liberar de los trabajos mas manuales y repetitivos. Es cierto que van a haber algunos trabajos que se reemplacen y se conviertan en otra cosa pero eso implicará una oportunidad de reinventarse, de aprender una serie de skills, habilidades. Mi recomendación ahi es estar siempre actualizados, saber adaptarse a las tecnologías que vienen.

¿Crees que Machine Learning va a dar más oportunidades laborales a que más mujeres se sumen al mundo tecnológico?

Creo que el machine learning va a abrir oportunidades para todos, independientemente del genero. Yo lo que animo a las mujeres en general es que a no le tengan miedo a la tecnología, a iniciar carreras de ciencia que han sido tradicionalmente masculinas y por el otro lado no tener miedo a darle un giro a tu carrera profesional. Yo siempre digo que hago tick en todas las cajas en cuanto diversidad porque soy mujer, soy de color, y sin embrago hice una carrera de negocios y hablo de machine learning, por eso creo que todo es posible y que simplemente hay que ponerle ese interés, esas ganas y ver las oportunidades y tomarlas y no tener miedo de tomar riesgos. A veces las oportunidades están ahí y no queremos tomar ciertos riegos. El machine learning va a abriri oportunidades para todos y las tenemos que tomar.