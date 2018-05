Fue reina de belleza y hoy asesora a CEOs, políticos y emprendedores

A primera vista, el mundo de los concursos de belleza no parece ser un espacio donde aprender sobre negocios. Sin embargo, fue gracias a ese mundo que Genecia Alluora, ex finalista de Miss Singapur fundo su propia consultora de imagen, Soul Rich Woman, que hoy asesora a CEOs, políticos y emprendedores, ayudándolos a potenciar su apariencia y lenguaje corporal para construir su personaje público. "No se trata de lograr que políticos y ejecutivos construyan una imagen falsa de sí mismos sino al contrario, se trata de buscar qué rasgo de su personalidad podemos resaltar", explicó Alluora a CNBC .

El camino de Alluora a este emprendimiento no fue planeado. De hecho ella nunca había planeado en introducirse en el mundo de los concursos de belleza – en el colegio había sufrido bullying por su apariencia- pero animarse a entrar a una competencia de modelaje mientras estaba en la universidad le mostró que allí había un negocio. “Fue mi primera experiencia con con la construcción de mi marca personal”, contó.

“El concepto de los concursos de belleza puede ser tomado de superficial pero para quienes están en el ojo público, saber potenciar su imagen es invaluable. Muchos políticos, ejecutivos y emprendedores, tanto hombres como mujeres, son introvertidos y les cuesta meterse en el juego de la exposición porque no están acostumbrados”, explica.

Para armar su consultora, Allura combinó sus 3 años de experiencia en concursos de belleza – que culminaron cuando ganó el tercer lugar para Miss Singapur en 2006 – y su Licenciatura en Terapia Ocupacional. Además, tomó cursos de neurolingüística. "Aunque tengan un equipo que los asista, se trata de como comunican esa autoridad y marca personal y muestran esa consistencia a lo largo de toda una campaña o dentro de una oficina. No es sólo la ropa que usan y su lenguaje corporal sino también la personalidad y la psicología detrás de esa apariencia”, concluye.