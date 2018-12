Valeria Mazza y el rol de la mujer: "Todavía quedan muchas batallas para dar"

Trayectoria internacional como top model y emprendedora. Valeria Mazza participó de la tercera edición del Women Leadership Forum, organizado por El Cronista y Apertura, donde compartió experiencias con otras mujeres líderes que integraron los paneles, incluyendo la vicepresidenta Gabriela Michetti.

"Las mujeres estamos empoderadas, con decisión y convicción de que tenemos que ocupar un rol mucho más protagónico", dijo después en una entrevista con El Cronista y Apertura.

Valeria Mazza destacó el valor de la libertad como fuente de creatividad y desarrollo. Y recordó que no hay que mirar solo el caso de Argentina cuando se analiza la equidad de género, ya que "hay lugares en el mundo donde aún la mujer no puede votar, no puede acceder los mismo trabajo que el hombre".

"Todavía quedan muchas batallas para dar", aclaró.

También comentó que "una de las virtudes de las mujeres es que somos como leonas, lo damos todo con mucha fuerza".

Mazza trabajó durante cinco años con un taller de modelos en la Universidad de Palermo, y desde el año pasado dirige la nueva carrera de Comunicación de Moda. Posee una marca propia de lentes y realiza actividad social. Es embajadora internacional de Olimpíadas Especiales.

Reconoce que es una ventaja trabajar en lo que a uno le gusta. "La pasión es un gran motor", dice.