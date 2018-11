Mujeres líderes: desafíos y oportunidades en un año clave

"Me parece que el hecho de que la vicepresidenta hoy sea una mujer también tiene que ver con haber querido levantar la institución y hacerla mucho más prestigiosa", expresó Gabriela Michetti al inaugurar oficialmente el 3er Women Leadership Forum (WLF) de El Cronista Comercial. Tras las palabras de bienvenida de Christian Findling, Director Comercial del diario, la vicepresidenta habló sobre el largo camino que queda por recorrer para alcanzar la equidad de género. "Tenemos que trabajar mucho el tema de la mujer pero mirando siempre dónde están los mayores problemas, en ese 30% en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tenemos en el país. Si miramos la inclusión desde todas las variables, definitivamente hay más posibilidades de que la Argentina llegue a tener una inclusión real. Es una meta al mediano o largo plazo", expresó en diálogo con Andrea del Rio, editora de Clase Ejecutiva.

A su turno, Diana Mondino, Directora de Relaciones Institucionales de la Universidad del CEMA, llamó a las mujeres a no tener miedo al dinero: "Nos da vergüenza hablar de dinero, es una cuestión cultural. Pero hay que saber dónde están los recursos y cómo se utilizan. Todos opinamos de la macroeconomía, pero preguntás dónde invierten y no saben".

Rosana Felice, Directora Médica de Investigación y Desarrollo en GSK, habló sobre carrera y maternidad: "Es importante acompañar a las mujeres en esta etapa con políticas como el softlanding, la extensión paga de la licencia por maternidad o el homeworking".

Pauline Lozé, Directora General de la División Cosmética Activa de L'Oreal Argentina, compartió su aprendizaje a la hora de liderar: "Siempre fui una persona que confió mucho en sí misma y veía el hecho de pedir ayuda como una debilidad. Hoy me estoy dando cuenta que es lo más valiente que una puede hacer".

Ornella Raffaghello, Marketing Manager de Danone, aportó cómo armar buenos equipos, en un mano a mano con Elizabeth Peger, editora de Política. "La clave es generar lazos genuinos, una escucha profunda y tener charlas de calidad que permitan generar vínculos sustentables, que nos conecten y aporten valor".

En cuanto al lugar de las mujeres en la política, Florencia Arietto -asesora del Ministerio de Seguridad- destacó la ley de cupo: "Contribuye a lograr que el acceso de las mujeres a la política no sea un privilegio. La ley hace que haya postas, que seamos muchas más las que lleguemos y podamos competir".

Para Andrea Gualde, Directora de Asuntos Jurídicos e Institucionales de Farmacity, es el momento para que las mujeres tomen espacios de poder: "Tenemos derecho a una carrera, independientemente de las circunstancias de la vida. Hay que apoyarnos entre mujeres, ya sea en una red de mentoreo, la familia o el trabajo, porque nos animamos a más cuando tenemos a alguien que nos empuja".

En cuanto a la inclusión digital, la comunicadora Connie Ansaldi destacó: "Lo digital es transversal, nos permite generar nuevos trabajos y oficios. Hoy es posible convertir un hobbie en una salida laboral de monetización real a través de nuevas plataformas". Karen Vizental, Vicepresidenta de Comunicaciones y Sustentabilidad de Unilever Latinoamérica, aportó su mirada sobre el liderazgo, entrevistada por Laura García, editora de Finanzas. "A veces la cima no quiere decir llegar al poder sino tener un trabajo que una quiere, que la haga feliz".

Desde el sector petrolero, Verónica Staniscia -Gerente de Relaciones Externas de Shell Argentina- contó cómo el rubro busca la mayor inclusión de mujeres. "Estoy viendo la evolución de una empresa que busca cambiar. Creo también que tenemos que hacernos camino entre nosotras", señaló. Tatiana Karpova, ucraniana y CEO de Massalin Particulares, habló de cómo manejar crisis. "Hemos tenidos muchas situaciones difíciles en Ucrania, me vi obligada a tener que evacuar a mis colegas de las bombas. Para mí el mejor consejo para el manejo de crisis es tener un plan y compartir información con el equipo todo el tiempo, ser sincera en todo momento", destacó.

Por último, la exmodelo y Directora de la carrera de Comunicación de Moda en la UP, Valeria Mazza, compartió cómo el deporte la preparó para superar adversidades. "Aprendí disciplina, constancia y dar la mejor versión de mí en cada situación", expresó. "En los castings te juzgan por lo estético y enfrentarse al rechazo no es fácil, más siendo tan chica. Mi mecanismo de autodefensa era pensar que yo era más de lo que estaban viendo y eso me ayudó a seguir confiada", concluyó.