Michetti: "Las expectativas eran más altas de lo que la realidad nos dijo después”

“Para mí es un honor acompañar al Presidente siempre”, deslizó Gabriela Michetti sobre el final de su participación en el Women Leadership Forum (WLF) de El Cronista Comercial. Así, la vicepresidenta no descartó revalidar su candidatura, en la cuenta regresiva a 2019. Michetti, además, remarcó que siempre ha estado muy cerca de Mauricio Macri –apeló a su historial desde sus inicios con el Pro hasta el actual Cambiemos– y manifestó: “Tenemos una relación que va un poco más allá también de lo laboral, hemos desarrollado un afecto entre los dos que nos hace de estar muy cómodo juntos, trabajando juntos”.

Michetti definió al presidente Macri como una persona con “objetivos transparentes y metas claras” y “una visión que no toma atajos y no se tuerce porque las cosas se están complicando”, aunque aceptó algunos errores no forzados de Gobierno al admitir que “las expectativas que teníamos eran realmente más altas de lo que la realidad nos dijo después”.

Gabriela Michetti durante la apertura del Women Leadership Forum.

Pero si bien Michetti incluyó su nombre en la lista de posibles candidatos a acompañar a Macri en una eventual fórmula 2019, aclaró que será una decisión exclusiva del mandatario y que “obviamente tiene que ver con el electorado y con lo que la gente necesita sentir que lo representa”. En este sentido, resaltó que la figura del vicepresidente “es muy especial para la persona que está gobernando, que es el número uno del proyecto, y que tiene que estar muy cómodo, tranquilo y en paz con el que lo acompaña, sino empieza a ser un problema”, y advirtió: “Acordémonos que en la Argentina el vicepresidente casi siempre ha sido un problema, una persona –no una institución– que conspiró contra el presidente, no que lo haya acompañado”.

Además, hizo un balance sobre sus casi tres años de gestión (que según confesó, la mantuvieron ocupada trabajando hasta 14 horas al día junto a su equipo y lejos de los medios de comunicación): “Tenemos dos procesos ejecutivos (Programa Artesanado Argentino y el Plan Nacional de Discapacidad), los viajes que el Presidente me ha pedido que haga –24 en dos años y pico– donde siempre me ha recibido la primera autoridad del país, y hemos hecho aperturas de mercados y atracción de inversiones para la Argentina. Hemos dado vuelta al Senado en términos de administración de recursos y hemos ahorrado un montón de plata sin pedir $ 1 a Hacienda”, enumeró.

Con respecto al inminente comienzo de la Cumbre del G20, que tendrá a la Argentina como anfitriona de los máximos líderes de 19 potencias mundiales (que en su conjunto representan el 80% del Producto Bruto Interno global), hizo una breve referencia a los entretelones sobre cuestiones como la seguridad y la organización, y manifestó que sería importante que “la Cumbre del G20 pueda realmente dar al mundo respuestas o por lo menos damos algunos pasos en el sentido de las respuestas que el mundo necesita”, especialmente en términos de pobreza y de concentración de la riqueza”.

En ese sentido, resaltó la conexión entre pobreza e inclusión, una problemática que expone principalmente a las mujeres. Y si bien admitió que todavía hay un largo camino para llegar a la paridad de género –uno de los puntos clave en la agenda del grupo de afinidad W20–, hizo un especial énfasis en las mujeres que deben afrontar “situaciones de escasez de recursos, y que no son sólo recursos económicos sino de todo tipo: intelectuales, de capacitación, de relaciones, de vínculos que también son muy importantes”. Y reflexionó: “Creo que tenemos que trabajar mucho el tema de la mujer pero mirando siempre dónde están los mayores problemas, en ese 30% más o menos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que tenemos en el país. Si vamos a mirar la inclusión desde el punto de vista de todas las variables, si los medios lo hacen, si la política lo hace, si los ciudadanos comunes, o si las ONGs lo hacen, definitivamente hay una posibilidad mucho mayor de que la Argentina llegué a tener una inclusión real eso estamos hablando de una meta al mediano o largo plazo”, concluyó.