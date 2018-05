Leo Piccioli: “Las empresas que solo miren el corto plazo van a perder”

“Deberías publicar un libro, me decían seguido. Yo venía escribiendo artículos en LinkedIn hace un par de años y sabía que me leían, pero no terminaba de darle forma a lo de publicar un libro. Finalmente en un momento decidí hacerlo y compartirlo con mis lectores mediante una plataforma de financiación colectiva. Puse un objetivo bastante alto en Ideame y a las 2 semanas ya había llegado. Terminó la campaña y había pasado el objetivo por el 50%”, relata Leo Piccioli, ex CEO de Staples y especialista en management acerca de cómo se gestó “Soy Solo - Historias honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá”, su primer libro.

“Soy muy autoexigente, estuve todo el verano escribiendo y lo hice sin editorial porque al reunirme con ellas me chocaba el modelo, lo que ellos esperaban de mi y lo que yo esperaba de ellos no cincidía. Fue una experiencia increíble hacerlo solo, y a la vez no se lo deseo a nadie”, relata. “Quería hacer un libro diferente con el foco en entretener y educar. Compartir lo bueno y lo malo, como aprendí lo que aprendí”, explica.

En el título del libro hay dos palabras que se destacan, honestidad y felicidad. ¿Por qué las elegiste?

Fui emprendedor, líder de una compañía multinacional y aprendí mucho de liderazgo casi siempre equivocándome. Pero en muchos congresos o capacitaciones lo que yo recibía era un experto que me decía cómo hacer las cosas, todos parecían salidos de un laboratorio. En el libro trato de contar mis errores también, a veces cuesta, pero creo que es importante contar lo que no salió, es más honesto. Estamos en un mundo en que los extremos venden pero yo planteo un mundo en el que hay infinitos tonos de gris, para mi es más humano.

En cuanto a la felicidad, en mi trabajo como CEO entrevistaba a todos los candidatos que entraban a la empresa y encontré un patrón. Cuando yo preguntaba qué querían ser de grandes, todos me hablaban de poder ser gerentes, director, dueño y yo también me sentía así, ‘cuando llegue a tal puesto voy a ser feliz’, pensaba y cuando llegaba quería más. Uno no cambia por lo quiere sino por lo que es. El poder es un medio, no un objetivo. Mucha gente no entiende por qué deje el puesto que tenía, lo hice cuando entendí que la felicidad no estaba por ahí.

En tu libro hablás de liderazgo y de cómo está cambiando el mundo del trabajo. ¿Cómo liderar una empresa en un momento de tantos cambios?

Los millennials dicen que llegaron al mundo para ser felices y se van a dar una vuelta por el mundo por 2 años y los padres no quieren. Personalmente abrazo que el mundo esté cambiando un montón y el hecho de que ellos cambien de empresas cada 2 años. Creo que las empresas deberían adaptarse a ellos, debería haber procesos de inducción más cortos y darles más incentivos para que se queden. Lo que planteo en el libro es que dejemos de pelear contra el cambio, la tecnología, los millennials, dejar de etiquetarlos como problemas y verlos como la solución. La clave es que el que lidere tiene que ser suficiente humilde para liderar la idea que propone el otro que es más más joven. Creo que la humildad es un rasgo poco valorado pero fundamental en un líder, cuanto más veces diga que no sabe mejor, porque implica que está abierto a aprender.

¿Cómo ves posicionadas a las empresas argentinas frente a los cambios tecnológicos?

Veo a las empresas con una paradoja del éxito, la empresa que viene bien hace tiempo cree que tiene que hacer micro ajustes para adaptarse y en paralelo hay un joven pensando en cómo destruirla. La teoría del Cisne Negro se refiere a cuando un suceso inesperado tiene un gran impacto pero a lo que pasa actualmente lo llamo “El pato negro” que se refiere a algo que sabemos que está viniendo pero nadie hace nada al respecto, como Uber y los taxis o el auto eléctrico para las automotrices, todos saben que vienen. Estamos en un país un poco más impredecible y sin embargo Netflix no entró más lento que en otros mercados. Algunas empresas entienden pero están acostumbradas a mantener el modelo viejo sea como sea. Hay que abrazar el cambio.

¿Cuál te parece el mayor desafío para las empresas?

Las empresas que admiramos, donde queremos trabajar son las que miran a largo plazo, tienen una visión. Las que no, compiten por una torta chiquita, que es el corto plazo. El que mira el corto plazo va a perder. Y ahí creo que hay una responsabilidad muy fuerte del estado, que tiene que pensar el largo plazo, sembrar la semilla. El largo plazo es una oportunidad para aprovechar.