Las 24 reglas para triunfar que dejó un inversor de Wall Street antes de morir

A los 89 años falleció Richard Jenrette, un verdadero experto en inversiones que pasó más de cuatro décadas caminando Wall Street. Su nombre se hizo conocido en uno de los principales epicentros financieros del mundo cuando fundó junto a dos socios el banco de inversión Donaldson, Lufkin & Jenrette, más conocido como DLJ. Su firma se convirtió en pionera a finales de los 60 cuando desafió a la Bolsa de Nueva York y se convirtió en la primera compañía miembro del parqué neoyorquino en vender acciones al público.

Poco antes de partir, Jenrette decidió dejar sobre su escritorio una lista de 24 reglas para ser exitoso, tanto en las finanzas como en la vida. El inversor escribió de puño y letra sus mandamientos - titulado "Lo que aprendí" (What I learned) - con el objetivo de que estos se convirtieran en su legado para las próximas generaciones dispuestas a saltar al mundo de los negocios. Esta es la lista traducida que originalmente fue publicada por Bloomberg.

1- Quedate en el juego, usualmente eso es todo lo que tenés que hacer. No renuncies ¡Quedate! ¡No seas de los que abandonan!

2- No quemes puentes (detrás de ti)

3- Recuerda que la vida no tiene mayor bendición que un buen amigo. Nunca tenés suficientes. Nunca dejes a un viejo amigo detrás, podrías necesitarlo.

4- Tratá de ser amable y decir “gracias” seguido.

5- Mantenete informado, ¡no dejes de aprender!

6- Estudiá. ¡Hacé tu tarea!

7- Cultivá amigos de todas las edades, especialmente más jóvenes.

8- Preparate por demás.

9- Enorgullecete de vos mismo. Conoce tu propio valor.

10- Planea por adelantado, pero estate preparado para dejar que las oportunidades se te presenten.

11- Convertí los problemas en oportunidades. Normalmente puede lograrse. Los problemas crean oportunidades de cambio, la gente está dispuesta a considerar cambios cuando hay problemas.

12- Siempre estar presentable. Limpio, afeitado, bien vestido. Estate atento al estilo y las modas. Cuida la gramática. No insultes demasiado, no es agradable.

Jenrette ejerció como chairman y CEO de DLJ. En 1996 se retiró y cuatro años más tarde Credit Suisse Group compró la firma. Fuente: Wall Street Journal.

13- Pero hay que estar abierto al cambio, no te quedes atrapado en el lodo. Hay que estar dispuesto a considerar lo que es nuevo, pero no lo sigas ciegamente. Usá tu cabeza y el sentido común.

14- Divertite, pero no todo el tiempo.

15- Estar del lado de los Ángeles.

16- Tener una posición de repliegue. Un heredero y un repuesto. No dejar todo el dinero en un solo lugar.

17- Aprendé idiomas.

18- Viajá mucho, si es posible alrededor del mundo.

19- No critiques a nadie enfrente de otras personas.

20- Nunca te olvides de alabar un trabajo bien realizado (pero nunca lo hagas cuando no estuvo bien hecho)

21- No me gusta perder, pero no seas un mal perdedor si te toca.

22- Ayuda tener a alguien que te ame y a quien también ames (y no sea solo sexo)

23- Mantené tus estándares altos en todo lo que hagas

24- Mirá el panorama general, pero no te olvides de los pequeños detalles.

Este es el manuscrito original de Jenrette: