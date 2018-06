Cinco maneras de perder tiempo buscando trabajo

Si bien buscar trabajo lleva tiempo, resulta fundamental usarlo efectivamente. “Me tocó muchas veces trabajar con personas que se quedan en su zona de confort a la hora de buscar trabajo y cuya búsqueda laboral se extiende eternamente”, explicó la coach y especialista en productividad Elizabeth Grace Saunders a Fast Company. A continuación, aporta cinco claves para reconocer cuando se está perdiendo el tiempo.

1. Tener una única estrategia

“Si solo se intenta encontrar trabajo de una sola forma, como por ejemplo mediante portales online, se está perdiendo el tiempo”, apunta Saunders. “La mayoría de las personas, suelen encontrar trabajo mediante sus redes de contacto. Aunque es más cómodo realizar la búsqueda laboral en internet, sólo diversificando la estrategias se obtendrán resultados”, explica. Por eso Saunders, incentiva a enviar aplicaciones online en distintos portales pero también recomienda mover la red de contactos e ir a eventos e incluso contactar a consultoras de RRHH.

2. Buscar sin accionar

“Muchas personas tratan a su búsqueda laboral como un obsesivo tour se compras online: pasan muchas horas viendo búquedas sin aplicar. Si bien no es recomendable aplicar a cualquier trabajo que se cruce, tampoco está bien no aplicar a ninguno. No lograr aplicar a ninguna búsqueda, puede implicar estar paralizado por la ansiedad e indecisión o simplemente fatiga. En esos casos es mejor intentar ponerse una meta de aplicación por semana, entre 2 y 5, para pasar de la búsqueda a la acción”, explica.

3. Aplicar a trabajos sin interés

“Ser demasiado selectivo y solo aplicar a búsquedas que encajan con el perfil a la perfección es un error, pero aplicar a cualquier cosa también lo es”, explica Saunders. “Aplicar indiscriminadamente esperando que alguna oportunidad suceda es una estrategia pobre. Si no se siente ningún interés en aplicar, puede significar que el trabajo no es el indicado y por lo tanto aplicar también es una pérdida de tiempo”, explica.

4. Nunca realizar un seguimiento

Realizar networking, ya sea llamando a un amigo, tomar un café con alguien o asistir a un evento, lleva tiempo. Por eso cuando alguien ofrece una idea o contacto, es importante realizar un seguimiento. “Si encontrás que tenés un montón de tarjetas personales y promesas verbales de presentaciones pero sin nada concreto, es una señal de que el networking no está dando resultados. No hay que tener vergüenza y tomar la iniciativa para insistir en quien nos aseguró un contacto o referencia. En una búsqueda laboral, si no se acciona, no se consigue trabajo”, explica.

5. Quedarse en la burbuja

Cuando se busca trabajo, es importante recurrir primero a la red de contacto que ya se tiene. Familiares y amigos, son los primeros muchas veces en ofrecer ayuda y referencias. Sin embargo, si eso no funciona, es importante ampliar el espectro. “Es importante desafiarse e ir a lugares nuevos y conocer personas nuevas. Al principio la exposición puede resultar incómoda y una pérdida de tiempo pero abrirse a nuevas posibilidades puede permitir que resultados nuevos. Nunca se sabe quién puede llevarte al trabajo que estás buscando”, explica.