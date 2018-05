Estas son las 10 canciones que hay que escuchar para no estresarse en el trabajo

El estrés es uno de los principales males del ambiente laboral. Clientes intensos, jefes demasiado exigentes y deadlines difíciles de cumplir son algunos de los factores que pueden desembocar en un estado de agobio. Según un estudio de Harvard y Stanford, los problemas de salud causados por el estrés laboral causan más muertes que la influenza, el Alzheimer y la diabetes. Para hacerle frente a esto, cada empleado suele tener una técnica personal para liberar tensiones. Sin embargo, no hay estrategia más efectiva que la música.

La firma Mindlab International realizó una investigación para descubrir cuáles eran las canciones más beneficiosas para escuchar en una situación de estrés, de acuerdo al sitio Inc. La gran ganadora fue Weightless de Marconi Unión que, según el reporte, es capaz de reducir hasta en un 65 por ciento la ansiedad del que la reproduce.

La banda inglesa trabajó junto a un grupo de terapeutas para componer la canción. Tras varias jornadas de trabajo lograron alinear cuidadosamente las armonías, ritmos y el sonido del bajo para que pudieran ocasionar una reducción en el ritmo cardíaco del que la escucha, como así también una disminución de la presión sanguínea y de los niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Para llevar a cabo el estudio, Mindlab International analizó el comportamiento de varias personas mientras intentaban resolver acertijos muy complejos. Encontrar la solución generaba un cierto nivel de estrés, no obstante, el verdadero objetivo de los investigadores era medir el impacto que tenían las canciones que escuchaban los participantes, mientras resolvían el puzzle, en su actividad cerebral, ritmo respiratorio, presión sanguínea y ritmo cardíaco.

Estas son las 10 canciones que más ayudan a reducir el estrés, según la investigación de Mindlab:

1- "Weightless" de Marconi Union

2- "Electra" de Airstream

3- "Mellomaniac (Chill out Mix)" de DJ Shah

4- "Watermark" de Enya

5- "Strawberry Swing" de Coldplay

6- "Please Don't Go" de Barcelona

7- "Pure Shores" de All Saints

8- "Someone like you" de Adele

9- "Canzonetta Sull'aria" de Mozart

10- "We can fly" de Rue du Soleil (Café Del Mar)