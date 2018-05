Qué tipos de proyectos está mirando el fondo creado por los fundadores de Despegar

La salida de Roberto Souvirón como CEO de Despegar en febrero de 2017 marcó el fin de una época en la compañía, ya que era el último de los cinco fundadores que todavía desempeñaba un cargo ejecutivo en el día a día del unicornio argentino. Si bien desde 2015 habían comenzado a explorar distintos rumbos, lejos de la empresa que crearon en 1999, la relación forjada a través de los años volvió a unir a Mariano Fiori, Martín Rastellino Alejandro Tamer y Christian Vilate con Souvirón, esta vez para crear el fondo de inversión Blue Sky Partners. Recientemente, los socios decidieron pisar fuerte en el mercado de las fintech al convertirse en accionistas mayoritarios de Cash Online, la compañía de préstamos fundada por Federico Tomasevich, presidente de Puente. “Esto es como un volver a nacer y recuperar la adrenalina”, afirman Tamer y Vilate en diálogo con Apertura.com.

La idea de involucrarse en un proyecto de corta edad fue uno de los principales motivos que impulsó a los empresarios a apostar por esta inversión. “Para nosotros es importante la relación con la gente, poder estar cerca de los lugares donde pasan cosas. Obviamente que cuanto más grande se va haciendo la compañía estás más lejos de poder abarcar todo”, señala Vilate, hoy managing director de Cash Online. Aunque señalan que la decisión de entrar en una empresa ya formada fue estratégica, no descartan volver a fundar un emprendimiento propio. “A veces hasta es más fácil porque cambiar los procesos culturales de una compañía de 100 personas te puede costar tanto tiempo como lo que tardás empezando de cero”, afirma Tamer.

La cartera de inversiones de Blue Sky está compuesta principalmente por proyectos de real estate, tanto en la Argentina como en el exterior, y una participación pasiva en Good People, marketplace que adquirió Avenida.com el año pasado. “Mientras estuvimos en Despegar nunca tuvimos ningún negocio paralelo, pero siempre vas imaginándote ideas a futuro”, cuenta Vilate. Y Tamer recuerda cómo se gestó la idea de crear el fondo: “Hace varios años que sabíamos que en algún momento nos íbamos a ir de la empresa. De a poco empezamos a mirar oportunidad, pero la realidad es que como somos muy transparentes y nos contamos todo lo que hacemos, terminamos armando un fondo que hoy funciona totalmente de hecho”. Si bien afirman que cada uno se enfoca en la industria en la que se siente más cómodo, todos acompañan las inversiones del grupo.

Se gestaron y transformaron la industria turística, pero aseguran que hoy no invertirían en ese mercado. Qué proyectos y negocios están mirando a futuro para invertir los creadores de uno de los pocos unicornios nacionales.

¿Qué los atraía del sector de los créditos online?

Alejandro Tamer: A nosotros siempre nos ofrecieron alternativas de lugares de inversión cuando nos fuimos yendo de Despegar. Nos ofrecían startups de montones de rubros distintos, entre ellos de finanzas, y nos parecía que era un mercado que iba a crecer mucho. En la Argentina está muy subdesarrollado el mercado financiero y creemos que en los próximos diez años se va a desarrollar enormemente. Obviamente existe la posibilidad que no pase, pero esperemos que sí. Vimos un mercado muy grande, que iba a crecer mucho, y que estaba poco desarrollado en Internet en el país. Eran dos características que nos aseguraban que, por un lado, crecía porque crece la penetración de internet y, por otro lado, el negocio en sí mismo. A nosotros nos gusta hacer cosas y este es un modelo en el que podemos hacer cosas y que tiene que ver con pasar a hacer digitalmente algo que está en el mercado offline.

Alejandro Tamer asumió como nuevo director en Cash Online.

Hoy, el potencial del que hablaban de las fintech, ¿es con regulación o sin regulación por parte del BCRA?

AT: Yo creo que se va a regular, a la larga, para bien. Van a haber cosas que van a ser más sencillas de lo que son hoy. Mientras las reglas sean parejas para todos, no tenemos un problema.

Christian Vilate: Es inevitable que en algún momento haya un marco regulatorio específico. No me preocupa porque el regulador está motivado en entender el negocio. Lo más peligroso es cuando el regulador no entiende el negocio, entonces regula lo que no entiende y generar consecuencias no deseadas. La vocación del BCRA hoy es entender el ecosistema, los distintos players y los mecanismos de transacciones, por lo cual, la regulación futura por lo menos va a tener un entendimiento del negocio que no debería jugar en contra.

¿Hay otros segmentos dentro de las fintech que les interesan?

CV: Sí, pero lo vemos más a futuro.

¿Cuáles son?

CV: En el negocio del brokerage me parece que hay mucho para hacer. De hecho, Supervielle acaba de comprar InvertirOnline. Todavía hay mucho para hacer. Después están los servicios financieros que pueden ser perfectamente complementarios con Cash Online. Nos gusta el sector seguros.

¿Los negocios relacionados a industrias offline están en su radar?

CV: Tenemos menos ventaja comparativa para agregar valor. Hay un montón de oportunidades buenísimas en el mundo tradicional, pero no sé si somos los mejores para capitalizar eso.

AT: No son negocios que conozcamos. Nuestra experiencia está en Internet y en hacer cosas digitales a distancia, mucho en marketing y tecnología. Y procesos que hoy son offline pasarlos a online. Una fábrica de plástico, por ejemplo, quizá está buenísimo el negocio, pero no conocemos nada, entonces no vamos a poder aportarle algo nuevo o diferente sin tener que dedicarle varios años para aprender.

CV: Una vez pensábamos segmentos. Por ejemplo, servicios petroleros tiene un upside enorme. ¿Pero qué podemos agregar nosotros ahí? Seguramente si invertimos mucho tiempo aprenderemos pero...

¿Tienen alguna inversión más proyectada para este año?

AT: Queremos focalizarnos en uno y tenerlo más o menos ordenado. No nos gusta hacer dos o tres cosas al mismo tiempo porque no le podemos dedicar lo que necesita cada negocio.

CV: No nos vemos como un fondo de inversión tradicional que pone plata en varios proyectos y una vez cada tres meses se junta en un meeting a ver qué hizo el otro.

AT: Nos gusta participar y tomar las decisiones en el negocio y para eso tenemos que dedicarle tiempo.

CV: Y crear un equipo que funcione. Estamos creando un equipo que dentro de un año pueda empezar a caminar más solo.

Christian Vilate espera triplicar los números

de Cash Online en el corto plazo.

¿Invertirían en empresas de turismo o creen que la industria ya está madura o no es susceptible a más innovación?

CV: A priori lo veo poco probable.

AT: Es un negocio que ya está marcado por cuatro o cinco grandes jugadores en el mundo que tienen una inversión en tecnología y marketing tremenda, de los cuales Despegar es uno de ellos. Pero una empresa más chica empezando a pelearla es difícil. Nada es imposible, pero tanto hay empresas con equipos de tecnología de más de 1000 personas. Son lugares donde el músculo y la potencia del dinero son difíciles de vencer.

CV: Los márgenes son muy pequeños con lo cual es un negocio de mucho volumen. La escala genera economía de escala y es difícil competir. Naturalmente todo emprendimiento de turismo nos va a llegar a nosotros primero por obvias razones pero te diría que no nos vemos.

AT: Más allá que no invertimos en nada que compita con Despegar. Somos accionistas, no vamos a competir ahí porque tampoco vamos a querer aportarle valor ni que le vaya mejor que a Despegar, con lo cual nunca va a pasar eso. Nosotros somos Despegar también.

¿En qué aspectos de un emprendimiento se fijan a la hora de invertir?

AT: Primero en que el mercado vaya a crecer. No es lo mismo tener un mercado maduro y uno que va a crecer. Lo más importante es un mercado en crecimiento. Después que esté empezando un proceso de transformación de la industria, que es lo que está pasando acá: la industria se está transformando por los cambios tecnológicos, entonces estamos pudiendo entrar en un negocio que se está transformando tecnológicamente en un mercado que va a ser 3 o 4 veces más grande de lo que es hoy. Esas cosas para nosotros son importantes.

CV: Por último, el equipo o la persona. En este caso, el equipo no era de estrellas pero la persona que teníamos para esta empresa nos parecía que podía ser transformadora.

AT: Nosotros estábamos armando nuestro equipo, entonces pudimos hacer un mix de nuestro equipo con esto. El equipo sería en una empresa que es más grande o si lo va a gestionar otro, pero como nosotros acá íbamos a entrar en la gestión, íbamos a ser nosotros.

¿Cómo vivieron la transformación de emprendedores a inversores de una compañía?

CV: Hoy lo estamos pensando más como emprendedor que como inversor.

AT: Nosotros somos emprendedores, no somos los inversores. Lo hacemos porque nos gusta emprender.

Vilate, Tamer, Souviron, Fiori y Rastellino tras el IPO de Despegar. Fuente: La Nación

Ahora como parte del mundo inversor, ¿cómo ven el ecosistema en la Argentina? ¿Falta capital?

CV: Definitivamente hay poco capital. Estamos lejos del primer mundo, donde está el capital de riesgo. Es complejo hoy ser emprendedor en la Argentina. Hay pocos inversores institucionales, estás lejos de la tecnología.

AT: Lamentablemente la inestabilidad de la Argentina no ayuda. No es lo mismo si el dólar está a $ 20, a $ 25 o a $ 15. Capaz es mejor que esté a $ 25, pero si empezaste tu proyecto esperando que fuera a estar a $ 15, cambió radicalmente el panorama. Si pensabas que la inflación iba a ser una y ahora no sabes cuál va a ser, lo mismo. Tu cabeza tiene una capacidad de análisis X y tenés que dedicarle 25% de eso a manejar los imprevistos de la Argentina, entonces eso ya no se lo podés dedicar al negocio.

CV: La Argentina, un poco limitado por eso y por la historia, es un país cerrado en muchas cosas, y chico. Brasil es un país cerrado, los emprendedores piensan en el mercado doméstico, pero es enorme, con lo cual tenés más oportunidades. El emprendedor argentino piensa en términos domésticos y el mercado es muy chico para pensar así. Vas a Israel y toda startup piensa en términos globales. Falta capital pero faltan proyectos con visión más global. No hay emprendedores con una visión de decir: "Quiero ser el próximo Mercado Libre".

Con movimientos en el mercado como la turbulencia cambiaria de las últimas semanas, ¿se piensa más de una vez a la hora de invertir en el país?

AT: En realidad, la ventaja de estar en más de un país es que no te afecta tanto lo que pase en la Argentina. Empezás a minimizar el riesgo porque todos los países que nos rodean son más estables que el nuestro. Antes no pasaba pero hoy sí.

CV: Viéndolo en términos históricos, nosotros empezamos Despegar a fines de 1999: nos comimos la explosión de la burbuja de Internet, las Torres Gemelas, la crisis argentina de 2001, nos comimos.

¿Es complejo planificar a largo plazo?

CV: Es saber saltar a tiempo. Cuando fundamos Despegar pensamos en una empresa 100% online. Lo que terminó pasando es que después de los primeros dos meses nos dimos cuenta que online no íbamos a vender muchos más tickets, entonces pasamos a ser una empresa de call-center con una página web. Fuimos muy buenos vendiendo tickets aéreos por teléfono y volvimos a migrar al educar a la gente en un proceso de adopción de Internet para que compre online. Tenés que adaptarte al mercado, al consumidor e ir pivoteando.

AT: No podés planificar para mucho tiempo, podés tener la idea global y a dónde vas a ir. Es difícil hacer un presupuesto anual en la Argentina. Sabemos que el mundo ideal no existe, entonces nos adaptamos a las condiciones y lo posible en cada momento.