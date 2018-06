Mujeres emprendedoras: dónde encontrar oportunidades y cómo superar desafíos

Desde Coco Chanel en el mundo de la moda y Bertha Benz en la industria automotriz, hasta la cocinera Doña Petrona que revolucionó la televisión argentina, el factor diferencial que llevó a todas estas emprendedoras al éxito fue la innovación.

En el taller Mujeres Emprendedoras, organizado por la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Fundación Endeavor, cientos de mujeres –y algunos hombres- se reunieron para conocer las principales dificultades, los desafíos y las oportunidades a la hora de emprender en Argentina.

“En Latinoamérica pocas mujeres logran sostener sus emprendimientos durante el proceso de maduración. Principalmente, por falta de confianza y motivación de crecimiento, así como también falta de apoyo a la actividad emprendedora”, destacó María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor.

Sin embargo, no hay que desanimarse. Según Bearzi, las mujeres tienen a favor la tendencia a ser más innovadoras y, además, que la Argentina se encuentra entre los mejores países con igualdad de derechos para las mujeres emprendedoras.

Los desafíos y las oportunidades

En el camino emprendedor los desafíos son muchos. Belén Barragué, co-fundadora de la marca Sofía de Grecia, relató que el primer desafío fue “apostar a una vida emprendedora al 100%”, lo que implicó renunciar a su trabajo en relación de dependencia. Pero antes de “dejar todo” y lanzarse al mundo del emprendedurismo, recomendó tener “un flujo de fondos viable”.

El desarrollo de proveedores, aprender a liderar equipos, fijar objetivos y tener la capacidad para reestructurar y reinventar la marca acorde a las necesidades del mercado fueron los otros desafíos que Barragué se encontró en el camino.

Con una inversión de $ 7000 en 2008 para abrir su primer local, la emprendedora hoy tiene 5 tiendas físicas, revendedores en todo el país y un e-shop que hace envíos a todo el mundo.

El 42% de los emprendedores falla porque no han sabido identificar la necesidad del mercado

Barragué sugirió aprovechar la tendencia digital e invertir en este mundo con anuncios bien segmentados y no gastar en lo que no valora el consumidor. En este sentido, el 42% de los emprendedores falla porque no han sabido identificar la necesidad del mercado.

Por su parte, Bearzi recomendó aplicar la metodología Lean Startup, un método de aprendizaje a velocidad que implica no invertir demasiado tiempo y salir rápido al mercado a probar si hay gente dispuesta a comprar lo que uno está ofreciendo.

“Consiste en tener una idea, lanzar un producto y pivotar, cambiar rápidamente si vemos que no es exitoso”, graficó.

La directora ejecutiva de Endeavor también mencionó la utilidad de la herramienta Canvas, para visualizar a la organización en nueve módulos: Propuesta de valor, segmento de mercado, relación con clientes, canales, recursos, actividades, socios y estructuras clave.

“Entre 2015 y 2016 la tasa de mujeres emprendedoras aumento un 10%. Hay oportunidades, hay que animarse”, concluyó Bearzi.