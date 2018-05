La zapatería que calza a Tinelli y encontró su nicho en las ventas online

En las últimas semanas de julio de 2015, Facundo Garofalo anunció que había decidido dejar de concentrarse en BairesOnRent, el sitio de alquiler de departamentos temporarios que había fundado en 2009, a los 22 años, para comenzar un nuevo emprendimiento en el mundo de la moda.

Ni sus padres ni su novia entendían por qué iba a empezar de cero en un sector que desconocía, pero Garofalo necesitaba hacer algo que lo desafiara y lo hiciera rendir al máximo. Fue ahí cuando empezó a ver que había un nicho no explorado en el mundo de la moda masculina: el de los zapatos de alta gama, en línea con lo que se ve en Europa y los EE.UU.

Así, este licenciado en Administración puso manos a la obra para crear Dorian Argentina, una marca de calzado masculino que apunta a un hombre al que le gusta estar bien vestido y que está atento a las tendencias internacionales. Esta idea se reflejó en su logo: el dibujo de un hombre con una poblada barba de estilo hipster.

“Me lancé porque vi que los hombres cada vez nos interesamos más por nuestro aspecto y en el país no había ninguna marca exclusivamente de zapatos masculinos que tuviera productos modernos”, explica Garofalo y cuenta que los cerca de US$ 40.000 de inversión inicial los consiguió de las ganancias de su anterior emprendimiento, un crédito bancario y dos préstamos familiares. “Empecé con un modelo muy lean. Tercericé el community management y conseguí un buen taller que hiciera la confección. Yo me encargo de ver que la compañía marche bien. Soy administrador de empresas y es lo que sé hacer bien”, dice y detalla que tener una estructura de costos fijos tan pequeña le permitió ofrecer un producto de alta calidad a precios por debajo del mercado (alrededor de $ 4000).

Durante el primer año, reinvirtió los ingresos en mejorar el stock y en publicidad, con hincapié en redes sociales. El break even lo logró durante el segundo año, de la mano de la presencia de la marca en ShowMatch: “Me contactó Mery Vilariño, la vestuarista de Marcelo Tinelli, que estaba viendo la marca en redes y quería que Tinelli usara mis zapatos. Vino al showroom y eligió tres modelos”.

La marca cuenta con un local en una zona residencial de Caballito, desde el que se vende el 5 por ciento del total de la compañía, que facturó más de $ 6,4 millones en 2017. El 95 por ciento restante es comercio electrónico. Y aunque comprar zapatos por Internet puede resultar difícil, Dorian ofrece una plantilla imprimible. “Si el consumidor se equivoca con el talle, le ofrecemos la posibilidad de que nos devuelva el producto sin cargo y le volvemos a enviar el talle correcto”, dice.

Hace unos meses empezó a evaluar la posibilidad de abrir un segundo local en una zona más comercial, aunque está esperando encontrar una ubicación que no agregue demasiado costo a la operación. “Estoy viendo con mucha atención dónde abrir. Sé que va a ser una vidriera en la que ganaremos en volumen, pero no quiero tener que subir los precios. Prefiero ir de a poco y crecer de manera ordenada”, concluye.

