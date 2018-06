Estos emprendedores seriales facturan millones ofreciendo cotizaciones de autos

Matías Fernández Barrio, Ezequiel Calcarami y Matías Rossetto son tres amigos con tantas ganas de emprender que no se conformaron con crear una empresa, sino que fundaron tres. Todas responden a soluciones para el sector automotor y están atravesadas por la tecnología. Los tres con formación en negocios, aseguran que son un equipo complementario. Fernández Barrio y Calcarami se conocieron en Shell, y, a su vez, el primero forjó su amistad con Rossetto en Wharton.

La primera en ver la luz fue Simplicar, en 2012, un portal de venta de autos directo de fábrica a empleados de más de 300 empresas adheridas. Calcarami es el encargado de dirigirla y con ella esperan facturar $ 30 millones en 2018.

Su segunda apuesta es Carvi, una plataforma que ofrece cotizaciones de autos entre más de 90 concesionarias y permite reservar el vehículo de forma online. Fernández Barrio es quien está al frente de la start up que fundaron en 2017 y para la que invirtieron US$ 600.000 propios y US$ 500.000 de inversores privados. “Carvi apunta a ahorrar tiempo de recorridas y llamados a concesionarias con un producto enfocado en garantizar las condiciones de compra, sin sorpresas”, describe Fernández Barrio. Es que con su plataforma acercan a quienes están buscando comprar un auto la posibilidad de cotizar precios con múltiples vendedores y ver disponibilidad de colores y plazos de entrega.

El trío desarrolló, junto a un equipo local, una aplicación a través de la cual las concesionarias reciben las consultas y pueden enviar sus ofertas en minutos. Por el lado del comprador, el portal presenta un buscador de modelos de autos en el que se detallan sus características técnicas y un precio de lista. Cuando solicita la cotización, recibe la oferta de los puntos de venta disponibles y así puede comparar opciones antes de comprar. Si el comprador toma la decisión, puede hacer una reserva de $ 1000 (monto fijo para todas las transacciones) con la que se garantiza el seguimiento por parte de Carvi para que se cumplan las condiciones prometidas. A las concesionarias, por su parte, se les cobra un fee por venta realizada.

El lanzamiento oficial de la web fue en enero y ya cuenta con ofertas de 11 de las principales marcas del mercado. Si bien solo están disponibles en CABA y algunos puntos del Gran Buenos Aires, su objetivo para este año es expandirse al resto del país e, incluso, cruzar la frontera en 2019. “Ponemos mucho foco en la transparencia de los precios”, enfatiza el CEO de la firma que proyecta agregar servicios como seguros, financiamiento y accesorios. En los primeros dos meses cotizaron más de 4000 ofertas y cerraron 31 ventas (con otras 90 en proceso). Para fin de año esperan vender entre 400 y 500 autos por mes con una facturación de US$ 2,5 millones mensuales.

La novedad del grupo es el acuerdo que firmaron con OLX y que lleva adelante Rossetto. “Estamos trabajando con OLX Autos para brindar nuevos servicios a sus usuarios que quieren vender su auto de manera rápida, con verificación técnica y garantía de 12 meses para el comprador”, asegura Fernández Barrio. Para esto montaron un stand en Norcenter para que los interesados presenten allí su vehículo y obtengan, de forma inmediata, una oferta u opten por que OLX lo venda.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 293 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.