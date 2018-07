Estos argentinos crearon un software para musicalizar negocios que crece en España

“Tenía mucho respeto por el mundo de los empresarios”, reconoce Santiago Lagier en uno de los espacios para reuniones que Wayra posee en el 8° piso del edificio Telefónica, que supo ser uno de los primeros rascacielos de Europa y cuya fachada Art Decó figura en imanes y postales de Madrid. La reflexión de Lagier llega hacia el final de la entrevista. Cincuenta minutos antes se presentó como DJ. Durante 11 años formó parte del Grupo Sarapura, empresa dedicada a la realización de eventos. Lagier tocó en boliches y eventos sociales premium. Entre evento y evento, dueños de cadenas de restaurantes, directores de hoteles y de retails le pedían música para sus espacios. “No entendía. El hilo musical existía hace un montón, les sugería sitios, pero volvían a pedirme ayuda. Evidentemente había algo que se podía hacer”, cuenta.

El foco en la experiencia de los consumidores llevó a las empresas a cuidarlo todo y entre ese todo Lagier creó Bandtrack junto a su socio y amigo Juan Pablo Villani. “Me di cuenta de que lo que tenía valor era la curación y la posibilidad de ofrecer contenidos legales que se pudieran sincronizar en todos los espacios y en todas las sucursales”, describe. Bandtrack ofrece un servicio de multicanal comercial a US$ 19 por tienda y otro personalizado multitienda a US$ 29 en el que se pueden incluir publicidades propias.

A pesar de que en el mundo existen servicios similares, lo que llamó la atención de los inversores fue la aplicación de tecnología a la selección musical. “Generamos una tecnología que, a partir de taggeos, selecciona la música”, explica Lagier y agrega que el sistema no requiere hardware, sino que se puede controlar desde una app que, al funcionar como un software as a service (SAS), no consume ancho de banda –solo cuando actualiza. “Al final del día, parametrizamos música y no elegimos música. Eso termina siendo terriblemente escalable”, diferencia.

El primer proceso de aceleración fue en 2015. The 500, fondo de San Francisco, invirtió US$ 28.000 y los llevó a México. En la búsqueda de más fondos, un inversor español le confesó a Lagier que invertiría en el proyecto pero, siendo español, le hacía ruido que compitiera con Telefónica, que posee uno similar. Hace un año y medio, Bandtrack aplicó a Wayra y ganó. Cerró 2017 con una facturación de US$ 1,3 millones, dos nuevas rondas de inversión de fondos españoles, 18 empleados en la Argentina, México y España, y 3500 clientes.

Después de instalarse con su familia en Madrid, para Lagier lo más difícil fue demostrar que el negocio era viable: “Suelen decirte: ‘Muy buena la historia, pero ustedes son una empresa de América latina, necesito que en los próximos tres meses me traigan un caso de éxito acá’”. Los clientes que ya habían ganado no eran en España. El primero fue una consultoría para la marca de ropa Desigual. Después llegó el hotel The Crowne Plaza Madrid, la cadena hotelera Ilunion y las hamburgueserías de moda Goiko Grill.

Que sea un hobby hecho negocio y haberlo monetizado desde el minuto uno son las dos características que, según Lagier, atraen a los inversores. Cuando se le pregunta si piensan sumar un modelo B to C, es contundente: “Nuestro servicio tiene sentido gracias a que existe Spotify. Si no hubiese tanto contenido, probablemente las empresas no necesitarían de alguien que lo cure”. A corto plazo el objetivo es afianzarse en España y a largo, ingresar a los mercados anglosajones. Mientras tanto, se encuentra en tratativas para volver a las pistas y, por una noche, ser él quien muscalice los oídos de los madrileños.

Bandtrack

Facturación global: US$ 1,3 millones (2018)

Inversión inicial: US$ 28.000

Empleados: 18

Clientes: 3200

Países en los que se encuentra: Argentina, México, Chile y España.

La versión original de este artículo fue publicada en la edición 293 de Revista Apertura. Enterate cómo conseguirla acá.