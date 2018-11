Emprendedorismo local es mucho más que sólo unicornios, advierte Endeavor

Endeavor cumple 20 años en la Argentina y tiene motivos para festejar el próximo 14 de noviembre, en su gala anual: 170 emprendedores escalaron sus compañías con su apoyo y todos ellos, juntos, facturan más de u$s 1200 millones por año y brindan 700.000 empleos. En este tiempo, la fundación logró estar presente en seis ciudades: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta, Mendoza y Neuquén.

En diálogo con APERTURA, el presidente de Endeavor Argentina, Guibert Englebienne –también, cofundador y CTO de Globant–, habló de lo que vendrá. “De acá a 20 años, nos planteamos ser una cuna de esa clase emprendedora y empresaria que el país merece, haciendo crecer a estos emprendedores en el marco de ciertos valores de transparencia, de inserción global, de ultracompetitividad, de meritocracia. Nuestro objetivo será seguir creando muchos más casos de grandes empresas multinacionales de origen argentino, que sigan inspirando a otra legión a continuar haciéndolo”, afirmó.

También, se refirió a la actualidad del ecosistema emprendedor, al que caracterizó como “vibrante e importante”. Y graficó: “La Argentina tiene la mayor cantidad de unicornios (N.d.R.: compañías con valuaciones superiores a los u$s 1000 millones) en la región. Sin embargo, creo que no nos hace bien pensar en el término unicornio. No me gusta. Tenemos pensar que atrás hay un montón de empresas que vienen creciendo mucho y que prometen que vayamos a tener muchas compañías de mucho más crecimiento detrás”.

Al explicar por qué en los últimos años, en la Argentina, no se han visto compañías del tamaño de los cuatro unicornios, comentó con su caso: “En Globant, no somos unicornios hace tanto tiempo. Esta frontera imaginaria de valuación no aporta demasiado. Creo que hay muchas historias de emprendedores que, realmente, están teniendo casos muy importantes y muy exitosos. Hoy, tenemos 170 empresas dentro de la red de Endeavor y hay muchos que están, realmente, creciendo mucho”.

Sobre el momento económico y cómo afecta a los emprendedores, dijo que es una “cuestión de coyuntura, con el tema del nivel de tasas elevado, que hace, definitivamente, difícil la vida en el día a día de muchos emprendimientos”. Sin embargo, agregó, que hay fondos de inversión que hacen sus apuestas. “Hay rondas de inversión en emprendedores locales. Muchas más de las que había que cuando nosotros comenzamos”, expresó. De todos modos, añadió que el financiamiento se trata de un segmento sobre el que aún se debe trabajar.

“Creo que, si logramos establecer buenas historias de éxito para los inversores, vamos a tener muchos más que vengan. A nosotros, nos ha pasado. Durante nuestro road show buscando inversión, nos hablaban muy bien de MercadoLibre. Y, luego, los de Despegar nos decían que los inversores les habían hablado muy bien de la experiencia que habían tenido con Globant. Es una cuestión reputacional que va creciendo”.

Además, habló del apoyo del Gobierno al emprendedorismo. “Que el Presidente pueda decir ‘estos emprendedores son ejemplos que hay que seguir’ me parece que es súper importante”, manifestó. Cuando se le recordó que a pesar de las políticas públicas impulsadas en los últimos dos años la Argentina había caído en el ranking Doing Business, Englebienne se refirió a otros “donde había una mejora sustancial”. Aunque aclaró: “Definitivamente, sin dudas, la Argentina tiene muchísimo por mejorar. Creo que, si nos ponemos las pilas, realmente podemos hacer un cambio fuerte. Somos como dos países. Hay uno que está continuamente tirando para adelante, remando, y hay otro país al que no le gustaría cambiar”.

La imagen del emprendedor en la opinión pública, agregó, es y será importante para el desarrollo de un país. “El 93% de la sociedad considera que ser emprendedor es algo bueno. Y eso me parece que es notable. Al mismo nivel que un científico. Sin embargo, podemos decir que ser político, empresario, está dentro de las actividades con menor nivel de prestigio. Lo cual me hace pensar que hay una sensación de que lo nuevo que se viene es mucho mejor de lo que tuvimos”, indicó.

El cofundador de Globant, también, hizo referencia a lo ocurrido con la clase empresarial en los últimos meses, después del escándalo de los cuadernos. “La Argentina tiene 650.000 empresas. Estamos hablando de hechos de corrupción gravísimos que afectan a un muy pequeño porcentaje de esas compañías. Y es súper positivo el proceso en el cual estamos para poder asegurar que no vuelva a suceder”, afirmó.

En consecuencia, Englebienne afirmó que Endeavor busca emprendedores que quieran cumplir con las reglas. “Y tal vez no es la regla. Uno se encuentra con un país donde hay una alta tasa de informalidad. Estamos mostrando que es bueno poder desarrollar emprendimientos que cumplan con la ley, que sean socialmente responsables, que se conviertan en pilares de una sociedad mejor. Esa es de alguna manera una de las partes fundamentales de este cambio cultural que estamos impulsando”, dijo.