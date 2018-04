Emprendedores llevaron al Congreso cinco propuestas para impulsar al sector

En el primer aniversario de la promulgación de la Ley de Apoyo al Capital Emprendedor – más conocida como Ley de Emprendedores –la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) organizó junto a otras 20 organizaciones de emprendedores un encuentro con un grupo de diputados de la nación de distintos bloques políticos con el objetivo de presentar cinco propuestas concretas que necesitan para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). La cita se dio el lunes 23 de abril de 2018 a las 18hs en el Salón de los Pasos Perdido en el Congreso.

“La Ley fue algo fantástico, pero fue solo un inicio porque hoy sigue siendo muy difícil emprender en la Argentina”, expresó unos días antes Alejandro Ramírez, encargado del área de Políticas Públicas de ASEA, en diálogo con Apertura.com. El encuentro contó con la presencia de Ezequiel Calcarami, presidente de ASEA; Juan Pablo Swett, presidente de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica (ASELA), el emprendedor y ahora diputado Facundo Garredo, Silvia Torres Carbonell, directora ejecutiva de IAE y los diputados, Marco Lavagna y Diego Bossio. Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs de la Nación, no pudo estar presente físicamente pero envió un mensaje a través de un video.

“Queremos que emprender sea más fácil para sacar el máximo nuestro potencial como país, que cada emprendimiento en Argentina alcance su máximo potencial. Hoy somos 13 mil emprendedores en la Asociación, por semana se suman entre 150 y 180 y a su vez esta ASELA que reúne 100 mil emprendedores de Latinoamérica”, expresó Calcarami. “Hoy estamos acá primero para transmitir un mensaje de optimismo y de unidad. Segundo para poder entre todos ver qué podemos hacer para ir por más para seguir mejorando. Hoy acá estamos presentes más de 20 asociaciones y estamos mostrando unidad”, agregó.

Por su parte, Juan Pablo Swett, presidente de ASELA adelantó que planean ser más de 500 mil emprendedores en los próximos 4 años. “Existen dos factores de movilidad sociales, uno es la educación y el otro es el emprendimiento. Es una real posibilidad de acceder a una vida mejor”, expresó para luego enumerar algunas de las trabas que se le presentan a los emprendedores en la región. “Uno de los causales de quiebra de los emprendimientos es la falta de pronto pago, otra causa es la falta de financiamiento, el poco acceso a bancos por eso es importante que los gobiernos apoyen. También la paridad de genero es necesaria, las mujeres tiene que emprender más", agregó.

“Tenemos que buscar las herramientas para que el estado pueda seguir ayudándolos y brindándoles las herramientas necesarias para concretar el potencial que tienen los emprendedores”, expresó el diputado Marco Lavagna. “Frente a la realidad que nos cuentan tenemos una responsabilidad de escuchar y dar respuestas. Ustedes están organizados, tienen demandas concretas y tenemos la obligación de tomarlas y expresarlas. Nuestro compromiso es escuchar y tratar de encontrar soluciones concretas”, expresó el diputado Diego Bossio.

Luego Calcarami, presentó las cinco propuestas:

1 Menor presión impositiva y progresividad tributaria.

2. Simplificación de trámites

3. Implementación de la ley de emprendedores en todas las provincias, ya que aún no se aplica en el 80% de las provincias.

4. Necesidad de una Ley de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que busca promover a las empresas de triple impacto, económico, ambiental y social.

5. Igualdad de género: que implementen políticas para impulsar el emprendedorismo femenino y que se declare el Día de la Mujer Emprendedora para darle visibilidad.

“El equipo de redacción de la Ley de Emprendedores conformó una cooperación público privada sin precedentes”, explicó Manuel Tanoira, director de políticas públicas de ASEA. “Los emprendedores no pueden competir igual que las empresas cuando uno arranca sin el mismo piso de arranque. Estaría bueno analizar un esquema particular para las pymes y emprendedores y la simplificación tributaria, hoy el emprendedor arranca y se transforma en cadete del estado en vez de dedicarse a producir. Sabemos que el gobierno está haciendo un esfuerzo pero por eso traemos el pedido, la ley no es un fin en sí mismo, es una herramienta y es un comienzo”, agregó Tanoira.

Estas son las propuestas que presentamos hoy junto con más de 20 organizaciones del ecosistema emprendedor, referentes y legisladores en el Salón de los Pasos Perdidos para hacer de Argentina un país con cada vez más y mejores emprendimientos #EmprendedoresAlCongreso pic.twitter.com/nXkqJ3mOt2 — ASEA (@asea_arg) 23 de abril de 2018

“Cuando pensamos en la posibilidad de crear una empresa en 24 horas, la habíamos pensado bien federal ya que hay provincias en las que se tarda 1 año y medio en hacer una empresa. Actualmente solo Capital Federal, provincia de Buenos Aires y Córdoba son las únicas donde se puede hacer”, explicó Ramirez. “Trabajamos 4 años en esta ley con todos los diputados y a 14 meses no está implementada. Depende de las provincias, algunas necesitan modificar leyes provinciales por eso es importante que se hagan oír los emprendedores en estas provincias.

“Para que estos fenómenos tengan impacto, lo primero es que haya personas con motivación y acciones para emprender, el motor inicial, es decir que necesitamos que haya más de nosotros”, explicó Silvia Torres Carbonell. “Lo segundo que haya oportunidades en el mercado, la apertura que está teniendo el país al mundo es buenísimo para los emprendedores. La tercera es que la sociedad reconozca el valor del emprendedor como célula empresaria y cuarto hace falta un ecosistema que es el oxígeno por el que crecen que está dado por lo público y lo privado, por la política de gobierno, universidades, empresas, ONGs, proveedores y financiamientos. Cuando se dan en conjunto son procesos virtuosos”, agregó.

Por último, Mayer hizo llegar un video con un mensaje para los presentes. “Sabemos que todavía necesitaos profundizar y mejorar la competitividad de los emprendedores para que nuestros sistema de negocios sea más fácil, mas inclusivo. Pidan, propongan, queremos escucharlos y seguir trabajando en conjunto. Nosotros con el gobierno queremos seguir dialogando y construyendo una política de estado de apoyo a las pymes de nuestro país”, concluyó.