Nigeria le gana por goleada el partido comercial a la Argentina

La Selección Argentina jugará su última carta para clasificar a la próxima ronda en el Mundial de Rusia 2018 ante Nigeria. Si bien el historia mundialista favorece a los dirigidos por Jorge Sampaoli, el último amistoso que disputaron ambos equipos terminó con goleada 4-2 por parte de los africanos. Este mismo resultado se repite hace años pero en el partido comercial. La balanza es deficitaria para la economía argentina que, en 2017, tuvo un rojo de más de US$ 370 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los aceites crudos de petróleo y el gas natural licuado son los principales productos que el país importa de Nigeria. El año pasado, el primero representó el 76 por ciento de los bienes –US$ 349 millones-, mientras que el segundo compuso el 23,6 por ciento de las importaciones – US$ 108 millones, de acuerdo a los números publicados por el Observatorio de Complejidad Económica (OEC, por sus siglas en inglés). En 2016, el país africano exportó bienes a la Argentina por más de US$ 363 millones, lo cual marcó un descenso del 54 por ciento, dado que el año anterior la cifra había alcanzado los US$ 794 millones.

Del otro lado, los cereales son los productos más demandados por la economía nigeriana. Según el INDEC, en 2017 el monto de bienes exportados que tuvo a Nigeria como destino fue de US$ 86 millones, un alza del 37,6 por ciento respecto al año anterior. El 61 por ciento de estas exportaciones fue protagonizado por el maíz en grano –US$ 53 millones-, seguido por el trigo que arañó los US$ 18 millones. En tanto, en 2014, según el OEC, los productos importados por Nigeria desde la Argentina llegaron a US$ 105 millones.

En los últimos cuatro años, la balanza comercial muestra números negativos para el país. En 2015, el déficit llegó a alcanzar los US$ 705 millones, y en 2014 el rojo fue de aproximadamente US$ 449 millones.

El primer trimestre de 2018 pareciera no ser una excepción. De acuerdo a los datos publicados por el INDEC, entre enero y marzo se llevaron a cabo exportaciones a Nigeria por US$ 19 millones, un incremento interanual del 37 por ciento. De estas operaciones, el 89,8 por ciento correspondieron a compras de trigo –US$ 17 millones. Durante el mismo período, se realizaron importaciones por US$ 73 millones. Los aceites crudos de petróleo representaron el 94,3 por ciento de las mismas con casi US$ 69 millones.