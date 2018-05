La brecha de ingresos entre mujeres y hombres provoca pérdidas globales por US$ 160 billones

Las diferencias en los ingresos que perciben las mujeres y los hombres a lo largo de su vida provocan pérdidas de riqueza para el mundo de US$ 160 billones, estimó este miércoles un informe del Banco Mundial. De acuerdo al trabajo, esta cifra representa un promedio de US$ 23.620 por persona en los 141 países analizados.

El estudio, titulado “Potencial truncado: el alto costo de la desigualdad de ingresos por género”, se ha propuesto calcular el costo económico de la desigualdad de género en términos de capital humano perdido. Y ha sido publicado en la antesala de la reunión del G-7, que actualmente preside Canadá, país que se comprometió a garantizar que la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se integren en todos los temas, actividades e iniciativas del grupo durante su presidencia.

“El mundo básicamente está dejando US$ 160 billones en la mesa cuando descuidamos la desigualdad en las ganancias entre hombres y mujeres a lo largo de la vida”, expresó la directora General del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, a través de un comunicado. “Este es un duro recordatorio de que los líderes mundiales deben actuar ahora y de manera decidida para invertir en políticas que promuevan más y mejores empleos para las mujeres y la igualdad de salario en el trabajo”, agrega Georgieva.

De acuerdo al trabajo, las mujeres representan solo el 38 % de la riqueza en capital humano de sus países, definida como el valor de los ingresos futuros de sus ciudadanos adultos, en comparación con el 62 % de los hombres. Ese porcentaje, según estima el informe, disminuye a apenas un tercio o menos de la riqueza en capital humano en los países de ingreso bajo y mediano bajo.

Para Quentin Wodon, economista del Grupo Banco Mundial y autora del informe, el hecho de que las mujeres ganen menos que los hombres provoca que la riqueza en capital humano a nivel mundial sea “aproximadamente un 20 % más baja de lo que podría ser”.

Estas pérdidas de riqueza, sin embargo, varían según las regiones. Las mayores, por valores que oscilan entre US$ 40 y US$ 50 billones, se observan en Asia oriental y el Pacífico, América del Norte, Europa y Asia central. Esto, según explica el comunicado difundido por el Grupo Banco Mundial, se debe a que entre estos países se distribuye la mayor parte de la riqueza de capital humano del mundo.

Por último, el informe estima que “las pérdidas en otras regiones también son considerables”. En Asia meridional, ascienden a US$ 9,1 billones; en América Latina y el Caribe, a US$ 6,7 billones; en Medio Oriente y África del Norte, a US$ 3,1 billones; y en África subsahariana, a US$ 2,5 billones. “Si bien las pérdidas en los países de ingreso bajo son menores en términos absolutos que en otras regiones, como proporción de la dotación inicial de capital humano, son mayores que las mundiales”, concluye el trabajo.